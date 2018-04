Barga



Daniela, badante: “Maltrattata e sottopagata, ho fatto causa al mio datore di lavoro”

mercoledì, 18 aprile 2018, 16:59

di simone pierotti

Ci sono mestieri che, si dice, gli italiani non fanno più: uno di questi è sicuramente quello della cosiddetta “badante”, ovvero una persona al servizio di un’altra 24 ore al giorno o quasi. Sono soprattutto signore provenienti dall’est Europa a svolgere questa attività che, per tanti anziani non più autosufficienti, è più che una necessità. Una vera e propria immigrazione economica per tante donne che sacrificano famiglia, figli e vita sociale per guadagnarsi da vivere e il sostenimento per i propri cari rimasti, quasi sempre, nel paese di origine.

Tante storie di emigrazione e di lavoro e, ogni tanto, qualche storia non troppo felice, come quella che ci ha raccontato una madre di nazionalità rumena, la signora Daniela che oggi risiede a Fornaci di Barga ma, per circa 10 anni, ha abitato a Cardoso. Come tante sue connazionali, è giunta in Italia nel 2006 per svolgere la professione di badante. Tanti impieghi saltuari fino a quando, nel 2008, è andata a lavorare per una famiglia di Cardoso, per assistere un’anziana signora. Finalmente un lavoro stabile per poter mantenere me e mia figlia, pensa Daniela.

“Ho lavorato con serietà per quella famiglia – racconta la donna – senza fare nemmeno un giorno di festa, come mi sarebbe garantito. Un giorno ho avuto un incidente in automobile e mi hanno messo il “collare” ortopedico. E’ stata in quell’occasione che ho scoperto di essere stata assicurata per sole cinque ore quotidiane!”.

Cosa ha fatto pertanto? “Ho protestato e chiesto chiarimenti ma il mio datore di lavoro non ci voleva sentire, anzi sono stata offesa e maltrattata continuamente. I nostri rapporti sono deteriorati col tempo, sono arrivata a far intervenire i carabinieri, e ad andare al pronto soccorso due volte”.

Secondo quanto ci racconta Daniela, i guai non si fermano qua: “A marzo mi hanno tolto la luce e il gas, per morosità, ma io non sapevo mica di essere in affitto! Così mi ritrovo con una serie di bollette a mio carico, luce, gas, acqua, rifiuti. Adesso sto disdicendo tutti i contratti. Naturalmente alla fine sono venuta via, il 19 marzo ho ricevuto la lettera di licenziamento e ho trovato un alloggio provvisorio a Fornaci di Barga”.

Adesso come si è mossa? “Voglio far valere i miei diritti, ho buste paga per un orario inferiore a quello che effettivamente coprivo, e sono stata continuamente trattata male come donna e come lavoratrice. Ho fatto domanda per la disoccupazione, la Naspi, e mi sono rivolta all’Ispettorato del Lavoro di Lucca. Voglio avere tutti i miei arretrati”.

Perché si è rivolta anche al nostro giornale? “Voglio prendermi la rivincita, non è giusto quello che ho subito, volevo solo rispetto, oltre che far valere i miei diritti. Adesso cerco un po' di tranquillità”.