Barga



Gaia a scuola a Fornaci di Barga

venerdì, 20 aprile 2018, 15:40

Continua il tour del Gestore idrico GAIA S.p.A. nelle scuole del territorio gestito: giovedi mattina i tecnici hanno consegnato oltre 60 libri "Acqua in mente" agli alunni delle scuola "Edmondo de Amicis" di Fornaci di Barga, durante una lezione sull'acqua direttamente "a domicilio", ovvero in classe. Il progetto didattico "Alla scoperta dell'acqua" di GAIA comprende sia spiegazioni in aula da parte dei Responsabili del servizio acquedotto e fognatura, sia visite guidate negli impianti in concessione al Gestore.

La lezione in aula è stata tenuta da Alfredo Brunini (Capo Servizio dell'acquedotto di GAIA nella Versilia sud) ed ha avuto come oggetto ilciclo delle acque e le buone pratiche da osservare per preservare la risorsa idrica, che in natura non è inesauribile. Dal teorico al pratico: dopo le spiegazioni, gli studenti sono stati personalmente invitati da GAIA ad osservare i luoghi da cui viene "catturata" e depurata l'acqua per apprenderne i segreti. Le classi che hanno aderito al progetto hanno dimostrato molta attenzione ed interesse e fatto decine di domande, su i più disparati argomenti.

Impianti aperti per tutte le scuole. Tutte le scuole interessate a far conoscere ai propri studenti il suggestivo percorso dell'acqua, attraverso una visita guidata negli impianti o a ricevere gratuitamente il libro "Acqua in mente" possono inviare un'email all'indirizzoeventi@gaia-spa.it, lasciando i contatti di un Referente.

Acqua in mente, il libro consegnato oggi- Il libro è composto da 47 pagine nelle quali è narrata la storia di come l'uomo ha usato, modificato e prelevato l'acqua dalla preistoria a oggi, con curiosità, esperimenti, leggende, tradizione e piccole spiegazioni sulle proprietà dell'acqua. Il tutto rallegrato da colorate illustrazioni fatte a mano, e pensate apposta per incuriosire i ragazzi e guidarli in un percorso didattico di sicura utilità. La gocciolina "Accadueo" , mascotte di questo libro, è presente in ogni attività proposta.

Ad ogni libro è allegato il "Gioco dell'acqua", che sullo stile del più noto "Gioco dell'Oca", attraverso il lancio dei dadi e la conquista delle caselle del percorso stimolano l'apprendimento dei bambini ponendo loro delle domande sui contenuti del libro.