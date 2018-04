Barga : fornaci di barga



Incendio fuori da un capannone, intervengono i vigili

mercoledì, 18 aprile 2018, 20:45

di andrea cosimini-tommaso boggi

Tanto spavento ma, per fortuna, il danno sembra meno importante di quanto previsto inizialmente. Intorno alle 20, infatti, una chiamata al 115 ha allertato le squadre dei vigili del fuoco per un presunto incendio in un capannone a Fornaci di Barga, proprio nei pressi della stazione.



Sul posto la centrale ha spedito d'urgenza una squadra dei vigili del fuoco di Castelnuovo di Garfagnana. La preoccupazione era infatti che l'incendio avesse interessato l'intera struttura. Una volta giunti sul posto, però, gli operatori hanno potuto appurare, almeno da una prima valutazione, che a prendere fuoco, in realtà, sarebbe stato del materiale (la cui natura è ancora incerta) fuori dalla struttura.



L'intervento dei vigili è comunque tutt'ora in corso.



Dalle prime notizie, pare che il capannone fosse stato utilizzato in passato sia per le auto a noleggio che, in seguito, per abbigliamento anti-infortunistica e sportivo. All'esterno, sul retro, c'erano materiali vari, tra cui una lavatrice e vari infissi in legno.



Presenti sul posto anche i carabinieri di Gallicano e di Fornaci per individuare le cause dell'incendio.



(notizia in aggiornamento)

