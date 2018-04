Barga



Incendio in un appartamento a Filecchio, un ferito lieve

mercoledì, 25 aprile 2018, 23:47

di andrea cosimini

Paura questa sera, intorno alle 20.45, per un incendio scoppiato all'interno di una palazzina a Filecchio nel comune di Barga. La centrale del 115 ha mandato sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Castelnuovo e una botte proveniente da Lucca per domare le fiamme.



Ancora è presto per fare la conta dei danni. Le squadre si trovano ancora sul posto. Un uomo però è stato soccorso da un'ambulanza del 118, giunta sul posto senza medico, per un'ustione di primo grado al braccio. Le sue condizioni comunque non destano particolare preoccupazione. Tanto che l'uomo è stato curato sul posto senza la necessità di trasferirlo in ospedale.



Tutte da chiarire anche la dinamica e le cause dell'incendio. Dalle prime informazioni si apprende solo che l'appartamento interessato dalle fiamme si troverebbe al secondo piano di una palazzina con quattro appartamenti.