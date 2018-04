Barga



Incendio in una palazzina Erp, un ferito e famiglie evacuate

mercoledì, 25 aprile 2018, 23:47

di andrea cosimini - tommaso boggi

Paura ieri sera (mercoledì), intorno alle 20.45, per un incendio scoppiato all'interno di una palazzina Erp a Filecchio nel comune di Barga. Evacuate tutte le famiglie dopo l'intervento sul posto del 115 che ha inviato una squadra dei vigili del fuoco di Castelnuovo e una botte proveniente da Lucca.



Un uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118, giunta sul posto senza medico, per un'ustione di primo grado al braccio. Le sue condizioni comunque non destano particolare preoccupazione. Tanto che l'uomo è stato curato sul posto senza la necessità di un trasferimento in ospedale.



Tutte da chiarire la dinamica e le cause dell'incendio. L'appartamento interessato della fiamme, dove risiede una famiglia marocchina, si trova comunque all'ultimo piano di una palazzina Erp con quattro appartamenti.



Dai rilievi effettuati stamattina dai tecnici del comune di Barga è risultato che l'appartamento in cui è scoppiato l'incendio ha bisogno di ingenti lavori, visto che ha subito gravi danni, mentre i due appartamenti a fianco non hanno subito alcun danno. L'appartamento sottostante, invece, avrà bisogno di alcuni lavori di ritinteggiatura.