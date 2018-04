Barga : fornaci di barga



Karisma, orario continuato per il Primo Maggio

lunedì, 30 aprile 2018, 17:58

Con il 1° Maggio, festa dei lavoratori e grande giorno di fiera a Fornaci di Barga, inizia l’orario estivo per il negozio di abbigliamento Karisma. Per questa ricorrenza l'attività sarà aperta dalle 9 con orario continuato fino alla chiusura. Dal 2 maggio, invariato l’orario della mattina, l’apertura pomeridiana sarà invece alle 16 e la chiusura alle 20.



Karisma abbigliamento si trova in via della Repubblica 165 a Fornaci. Il negozio vi aspetta per prendere visione dei suoi capi eleganti per ogni cerimonia e per un abbigliamento casual assortitissimo e si augura che per i suoi acquisti il cliente si indirizzi su negozi di vicinato, come Karisma, e non su altro. "Karisma abbigliamento e gli altri esercizi - spiega infatti la titolare - sono un bene per la collettività intera, non disperdiamo questo “bene”!"