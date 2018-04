Barga : fornaci di barga



Kme: "Impianto ad energia solare, ipotesi da escludere"

giovedì, 26 aprile 2018, 09:58

L'azienda Kme di Fornaci di Barga risponde in maniera dura al comitato per l'attuazione della Costituzione della Valle del Serchio sul suggerimento di installare un impianto ad energia solare l'elettricità della fabbrica.



"Ringraziamo sentitamente - esordisce - il sedicente “comitato per l’attuazione della Costituzione della Valle del Serchio” per l’arguto suggerimento di installare un impianto ad energia solare per l’elettricità della fabbrica. Chissà perché non ci avevamo pensato! Oltretutto nell’altro stabilimento in Piemonte abbiamo da anni in funzione un impianto fotovoltaico di 75 mila mq. C’è solo il piccolo dettaglio della scarsa irradiazione solare dell’insediamento di Fornaci di Barga, ma tutto si risolve, magari installando decine di migliaia di aquiloni fotovoltaici".

"Il resto delle dichiarazioni pubblicate - incalza - non merita commenti, tanto sono palesemente improvvide e frutto di ignoranza, incompetenza e malafede. Insinuare poi che Kme possa impegnare risorse ingentissime per una progettazione solo al fine di farsela bocciare e scaricare sulla cittadinanza la responsabilità di una, mai prospettata, chiusura dello stabilimento è demenziale oltreché al limite della diffamazione".

"Siamo sinceri e convinti assertori del valore assoluto della Costituzione - conclude - e in particolare dell’art.21, compresa la libertà di dire qualsiasi corbelleria; i lettori sapranno distinguere".