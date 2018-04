Barga : fornaci di barga



Kme: "Pirogassificatore, nessun potenziale danno ambientale"

lunedì, 9 aprile 2018, 15:37

Kme torna a chiarire i presupposti irrinunciabili alla base di un possibile progetto di “pirogassificatore” a Fornaci di Barga e replica al presidente dell’ArtCom (Associazione Artigiani e Commercianti di Barga), Giulio Turriani, che nei giorni scorsi aveva preso posizione sulla vicenda a nome di tutta l’associazione.



“Il “potenziale danno ambientale” – risponde l’azienda - non ci sarà perché il piano è fondato sulla riduzione globale dei limiti di emissione rispetto a quelli attualmente autorizzati per lo stabilimento. È questo, si ripete per l’ennesima volta, un presupposto irrinunciabile per la realizzazione del progetto. Inoltre, “la densità di popolazione” non è un parametro rilevante al fine della realizzazione del progetto in quanto esso è rivolto ad ottimizzare il piano di rilancio della competitività della fabbrica”.

“Proprio per la serietà del progetto globale – conclude l’azienda -, Kme rivendica il proprio diritto/dovere di fare tutte le verifiche scientifiche e metodologiche necessarie, seguendo scrupolosamente le procedure stabilite dalle leggi, nella massima trasparenza, anche per quanto riguarda i processi partecipativi della cittadinanza, ma senza farsi dettare tempi e modalità da chi parla per sentito dire o per pregiudizio ideologico”.