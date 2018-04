Barga : fornaci di barga



La Lega lancia la campagna consultiva: "Dì la tua sul pirogassificatore"

lunedì, 30 aprile 2018, 13:48

La Lega annuncia che martedì 1 maggio sarà presente con un gazebo a Fornaci di Barga, in via della Repubblica, con lo scopo di proseguire l’attività di territorio in ascolto alla cittadinanza.

“Come ormai noto – si legge in una nota del gruppo - Fornaci di Barga è sulle cronache locali e non per la questione “possibile realizzazione di un così detto Pirogassificatore”. La lega vuole dare ascolto a tutti, come fino ad oggi fatto e dimostrato, lasciando ad altri le polemiche sui social e i litigi pubblici anche nelle assemblee”.

“Siamo rispettosi di ogni opinione e di ogni singolo cittadino – sottolinea il Carroccio -, purché non ci si trovi offesi come accaduto pubblicamente”.



Per questo domani la sezione ha deciso di lanciare la campagna consultiva “Dì la tua sul revamping aziendale Kme e la possibile costruzione di un pirogassificatore a Fornaci di Barga”.

“Abbiamo deciso – spiega il segretario Simone Simonini - di chiedere in maniera anonima un parere ai cittadini che domani si recheranno numerosi alla fiera per la festa dei lavoratori. L’opinione dovrà essere scritta tramite biglietto anonimo e inserita in un’apposita urna, con lo scopo di andare oltre il classico si o no, ma dando motivazioni complessive. Per questo chiediamo ai numerosi cittadini di passare a trovarci. Resta un’incognita, purtroppo, il meteo”.