“La Libellula”, nuova assemblea sul pirogassificatore

martedì, 3 aprile 2018, 18:15

Umberto Sereni risponde alla consigliera di minoranza Francesca Tognarelli dopo l'invito, da parte di quest'ultima, ad inviare una lettera di diffida per le troppe assenze fatte in consiglio comunale

martedì, 3 aprile 2018, 11:55

Venerdì 6 aprile appuntamento da non perdere per gli amanti del fumetto e dell'illustrazione a "La Magione del Tau" in piazza Ricasoli, 7 ad Altopascio insieme a Simone Togneri e altri quattro disegnatori

venerdì, 30 marzo 2018, 17:20

Aria pesante tra i membri dell'opposizione del comune di Barga, che ha visto durante il consiglio comunale di ieri un duro attacco da parte del consigliere Francesca Tognarelli nei confronti dell'ex sindaco Umberto Sereni, non presente alla seduta per motivi lavorativi

venerdì, 30 marzo 2018, 14:53

Il Movimento La Libellula intende chiarire definitivamente la sua posizione dopo la replica della Uilm e soprattutto dopo il nuovo intervento di risposta da parte dell'azienda Kme circa l'ipotesi di realizzazione di un impianto di autonomia energetica dello stabilimento di Fornaci di Barga

giovedì, 29 marzo 2018, 13:40

L'azienda Kme interviene dopo le affermazioni, apparse nelle ultime settimane, sull’ipotesi di realizzazione di un impianto di autonomia energetica dello stabilimento Kme di Fornaci di Barga

mercoledì, 28 marzo 2018, 15:44

E’ stato presentato nei locali del Ciocco Studios il calendario 2018 delle escursioni e attività in programma nella montagna del Ciocco, il parco che si estende nel comune di Barga per oltre 600 ettari e dotato di strutture ricettive, ricreative e ristorative in grado di soddisfare la clientela più variegata