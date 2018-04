Barga



“La Madonna Pellegrina” rientra nella cattedrale di Pisa

sabato, 28 aprile 2018, 13:42

di loreno bertolacci

Sta per concludersi il lungo pellegrinaggio nelle varie chiese iniziato nell’ottobre 2017 della sacra immagine della “Madonna di Sotto gli Organi”. Non usciva in pellegrinaggio dalla cattedrale di Pisa dal lontano 1949 quando giunse anche a Barga, lasciando un vivo ricordo nella popolazione. Nella visita di quell’epoca venne onorata da un inno musicato dedicato proprio alla sacra effige titolato “Salve, Fior di Paradiso”, affidato alla Corale del Duomo di Barga di quell’epoca.



Quale occasione migliore per un nuovo pellegrinaggio quella dei 900 anni dalla consacrazione del Duomo di Santa Maria Assunta di Pisa nel lontano anno 1118. Nell’anno Giubilare nella Diocesi, la venerata immagine della “Madonna di Sotto gli Organi”, risalente al sec. XIII e protettrice di Pisa, è uscita nuovamente dalla cattedrale, toccando la Versilia nell’ottobre 2017, pellegrinando nelle varie vicarie per concludere il suo viaggio proprio in questo aprile 2018 nel Vicariato di Barga. Si ricorda che l’intero Comune di Barga, area del Vicariato del Barghigiano, nell’anno 1789 passò dalla Diocesi di Lucca a quella di Pisa. Dal 14 aprile, primo appuntamento del pellegrinaggio nel comune Barghigiano nella chiesa di San Giusto di Tiglio, l’importante effige della Madonna è stata spostata nella domenica 15 e trasportata in Barga dove ha sostato sino al 21 aprile. Iniziando il giorno 15 con il Duomo di Barga, poi alla chiesa dell’Annunziata sino al 16, proseguendo con la chiesa di San Rocco il 17, mentre il giorno 19 sino al 21 aprile è stata accolta alla venerazione dei fedeli nella chiesa del Sacro Cuore. Nello stesso giorno la Madonna è stata portata nella parte bassa del Vicariato, ricevuta a Fornaci di Barga nella chiesa del Santo Nome di Maria, da dove in processione ha raggiunto l’altra chiesa del paese, quella del Cristo Redentore, rimanendo lì sino alla domenica del 29 aprile.



E’ proprio nel pomeriggio di domani che “La Madonna Pellegrina” concluderà il lungo pellegrinaggio e verrà accompagnata dai suoi fedeli nel viaggio di ritorno al Duomo di Pisa, viaggio che inizierà alla fine della celebrazione nella tarda mattinata. Alle ore 16,00 l’effige verrà esposta presso il Battistero di Pisa ed alle ore 17,00 spostata nel Duomo di Pisa per la celebrazione Eucaristica.