Lega: "Pirogassificatore, positivo l'incontro con Kme. Non siamo contrari a priori"

martedì, 17 aprile 2018, 09:12

Lunedì 16 aprile, la Lega Mediavalle e Garfagnana ha partecipato ad un incontro con i dirigenti Kme. Il confronto si è svolto tra Simone Simonini, Roberto Andreotti, Armando Pasquinelli e Claudio Pinassi, Vincenzo Autelitano, Michele Manfredi.

“Dopo aver partecipato all'incontro al cinema Puccini dello scorso gennaio – si legge in una nota del Carroccio -, e dopo le varie posizioni prese dai partiti e comitati, abbiamo ritenuto, a tutela dei cittadini in primis, dei lavoratori, quindi dell'economia dell'intera valle, richiedere un incontro specifico andando ad affrontare nel dettaglio anche temi tecnici”.



“Premettiamo – spiegano i leghisti - che l'incontro si è svolto con la massima cordialità e disponibilità da parte dell'azienda. il confronto ci ha visti puntigliosi sulle varie problematiche e con domande tecniche mai poste né da nessun comitato né da nessun partito politico. I dirigenti sono stati molto esaustivi rispondendo a tutte le domande. In primis abbiamo chiesto i parametri di massima della realizzazione dell'impianto di pirogassificazione, poi quello che ne potrebbe essere il beneficio occupazionale”.

“Sul pirogassificatore – dichiara la Lega - ci è stato risposto che: riguardo le emissioni globali dell'intera industria Kme, (compreso l'inserimento del pirogassificatore) si prevede una riduzione; il pirogassificatore sarà calcolato sulle reali richieste energetiche della produzione interna Kme, e che non c'è nessuna intenzione di produrre energia ai fini di vendita; l'impianto avrà una potenza di circa 12MW, (per fare un confronto l'impianto che doveva venire nell'ex-Alce a Fornoli poteva arrivare fino a 96MW); La kme, per la produzione di energia, userà circa la metà del pulper prodotto in provincia di Lucca; ci sarà un introito economico da parte di Kme per prendersi carico del pulper, andando cosi con queste entrate a coprire i costi di investimento, e dei nuovi posti di lavoro, che saranno di circa 130/135 unità, di cui 80 reintegrati in maniera definitiva (adesso sotto ammortizzatori sociali), gli altri derivati da nuove assunzioni; Dal risparmio dell'acquisto dell'energia la Kme potrà diminuire i costi di produzione ed essere cosi più competitiva sul mercato. La previsione di produzione di laminato passerà dalle 60.000tonn/ annue, alle 85.000tonn”.



“Siamo entrati anche sullo specifico dell'impatto ambientale – proseguono -, la dirigenza ci ha rassicurato che la combustione a temperatura di circa 950° permetterà l'eliminazione di diossine e furani. L'impianto andrà a rispettare le normative che entreranno in vigore dal 2022, e l'azienda installerà un dispositivo in uscita che permetterà in tempo reale sul sito di controllare le emissioni. Abbiamo anche chiesto a tutela della cittadinanza la creazione di una commissione di controllo con membri politici ed associazioni a rotazione senza emolumenti, l'azienda ha risposto positivamente alla nostra proposta. Ci è stato spiegato il progetto globale di rilancio di Kme dove nel contesto si inserisce il pirogassificatore, a nostro avviso molto interessante e importante per la nostra valle. Ci sono state spiegate anche tutte le fasi di lavorazione dell'azienda”.



“La Lega – conclude - giudica l'incontro con la dirigenza Kme, soddisfacente. La nostra posizione ufficiale resta di attesa, apprezziamo le informazioni date con celerità dell'azienda. Aspettiamo, a tutela degli interessi dei cittadini, la presentazione ufficiale del progetto finale per dare un parere definitivo. Vogliamo essere razionali e non possiamo essere contrari a priori”.