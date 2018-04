Barga



M5S su pirogassificatore: "Volevamo il no, per senso di responsabilità abbiamo sottoscritto e votato la mozione del Pd"

venerdì, 20 aprile 2018, 15:29

Giacomo Giannarelli, presidente del gruppo consiliare regionale M5S, ribadisce la contrarietà del movimento alla realizzazione del pirogassificatore Kme a Fornaci di Barga e spiega le motivazioni dell'approvazione della mozione del Pd.



“Da portavoce - esordisce - abbiamo portato in aula un atto di indirizzo che dicesse "no" al progetto pirogassificatore Kme a Fornaci di Barga, alla luce di quanto emerso nel confronto importante avvenuto tra rappresentante di Kme ed esperti del recupero di materia invitati da La Libellula. In consiglio regionale il Partito Democratico ha annunciato di voler bocciare la nostra proposta, puntando su una propria mozione che, per senso di responsabilità, abbiamo sottoscritto e poi approvato”.

“La mozione approvata riguarda il piano di rilancio dello stabilimento di Fornaci di Barga, annunciato da Kme Italy che comprende il progetto di auto-produzione di energia elettrica - sottolinea il Cinque Stelle - abbiamo impegnato la giunta ad attivarsi “una volta presentato il piano di rilancio annunciato dalla Kme Spa” e di avviare “le necessarie verifiche ambientali e sanitarie” sull’eventuale impianto di autoproduzione di energia elettrica da scarti di lavorazione, in particolare sfruttando la vicinanza del distretto delle cartiere e la possibilità di utilizzare scarti di lavorazione di tale produzione”.

“La valutazione – precisa Giannarelli - dovrà tenere in conto “della loro compatibilità, della conformazione geografica del territorio, della tutela della qualità dell’aria e della salute della popolazione, elemento principale di valutazione primario a qualsiasi scelta, che deve comunque essere tesa a garantire un miglioramento complessivo della qualità ambientale del territorio””.

“Ricordo che in Kme lavorano circa 600 dipendenti. Ma non devono essere una scusa per non sostenere impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile. La nostra è stata una scelta di responsabilità comunque anche nei loro riguardi” conclude il presidente del gruppo M5S in consiglio regionale.