Barga : fornaci di barga



Primo Maggio a Fornaci ricordando Saverio Fiori e Antonio Cecchini

lunedì, 30 aprile 2018, 13:02

di loreno bertolacci

Due momenti importanti hanno segnato l’apertura dell’edizione numero 58 del Primo Maggio a Fornaci di Barga, quelli della titolazione di una strada ed un gioco del parco Menichini a personaggi senza i quali il Primo Maggio fornacino non sarebbe forse esistito. Nasce proprio dall’intuizione dei suoi ideatori Saverio Fiori, Wambo Bonfanti e Milvio Sainati l’importante manifestazione che per 58 anni ha accompagnato la vita della comunità di Fornaci e dell’intera valle del Serchio.

E proprio questa comunità ha voluto ricordare figure illustri come quella di Saverio Fiori e Antonio Cecchini titolandogli due effigi. Dopo l’apertura delle manifestazioni da parte del sindaco di Barga Marco Bonini è stata la volta di Milvio Sainati, uno dei fondatori ben 58 anni della manifestazione espositiva che iniziò proprio con l’esposizione di dieci motorini e qualche bancarella. Manifestazione che oggi conta centinaia di espositori e migliaia di visitatori.



L’intitolazione di una via nei pressi delle case operaie di Fornaci a Saverio Fiori è avvenuto alla presenza della moglie e delle figlie di Saverio insieme al resto della famiglia. Visibilmente commosse per il giusto riconoscimento di impegno del padre, hanno ringraziato tutta la comunità ed i presenti. Anche la banda della misericordia di Borgo a Mozzano era presente per omaggiare gli illustri personaggi. La manifestazione si è poi spostata nel centro della cittadina di Fornaci dove ha avuto luogo un’altra titolazione sempre a Fiori Saverio insieme a Antonio Cecchini, altro personaggio della comunità Fornacina che tanto ha dato per lo sviluppo del suo paese.



Con la titolazione di un grande gioco del rinnovato parco Menichini a questi due illustri personaggi si è voluto dare risalto al grande contributo che hanno dato sia a livello organizzativo che a livello di supporto morale allo sviluppo di iniziative come quelle attuali che danno lustro e risalto a tutto il territorio. Nel parco rinnovato sono stati sostituiti tutti i giochi con il contributo dell’amministrazione comunale e con il dono fatto dal Comitato primo Maggio e dal Motoclub Fornaci, associazione storica da cui nacque la manifestazione. Anche in questa inaugurazione, oltre alla presenza del primo cittadino ed alcuni consiglieri comunali che hanno seguito i lavori, ci sono state le mogli di Saverio e di Antonio oltre che la moglie dell’ex sindaco Felice Menichini a cui da anni è stato titolato il parco giochi.



Al consueto taglio del nastro si è succeduta la scopertura della targa con l’inno nazionale suonato dalla banda della Misericordia di Borgo a Mozzano. Due persone che non sono passate inosservate nella comunità, come sottolineato dal Sindaco, che hanno lasciato un bel ricordo che sarebbe stato tale anche senza questa manifestazione. Il profondo desiderio di volere il bene della comunità hanno fatto si che nessuno li dimenticasse. Resteranno a lungo nel cuore di chi ha avuto la fortuna, come chi scrive, di averli conosciuti ed il loro modo di agire con bontà e nobiltà d’animo debbono essere di esempio per tutti.