Barga : fornaci di barga



Torna il planetario alla fiera del Primo Maggio a Fornaci

martedì, 24 aprile 2018, 08:43

Si scaldano i motori per la tradizionale fiera del Primo Maggio a Fornaci di Barga e già si pregustano le prime novità di questa 58^ edizione. Prima fra tutte quella del gradito ritorno, dopo cinque anni, del planetario che sarà disponibile nei giorni 29, 30 aprile e 1 maggio.



Un ritorno dovuto soprattutto all’interessamento del “Comitato 1 Maggio” in collaborazione con l’astrofilo castelvecchiese Roberto Bacci. Il planetario, di sette metri di diametro con proiettore digitale in altissima risoluzione, è stato fornito da una ditta specializzata in eventi a carattere scientifico culturale e sarà gestito da volontari di varie associazioni astrofili toscane (il Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese, l’associazione Astrofili Alta Valdera, l’associazione Astrofili Cascinesi e l’associazione Isaac Newton di Santa Maria Monte).



I volontari si alterneranno nei giorni della mostra all’interno del planetario effettuando delle sessioni della durata di circa 20 minuti in cui illustreranno le meraviglie del cielo stellato. Oltre a questo, sarà presente uno stand allestito negli spazi della fiera con una esposizione di telescopi e strumenti per l'osservazione del cielo e una mostra fotografica dedicata all'astronomia.



Sempre allo stand della fiera saranno previsti dei brevi incontri, a partire dalle 15.30 in cui gli astrofili tratteranno in forma espositiva le varie attività di carattere scientifico che le associazioni svolgono. Si parte domenica 29 aprile con Alberto Villa di AAAV che tratterà dello studio dei pianeti extrasolari attraverso il telescopio dell’osservatorio di Libbiano; quindi, alle 16.30, il professor Giancarlo Cella, coordinatore del progetto VIRGO, che aggiornerà i presenti sulle ultime scoperte effettuate nell'ambito delle onde gravitazionali, nuova frontiera dell'astrofisica. un appuntamento da non perdere.



Lunedì 30 altro doppio interessante appuntamento con: Domenico Antonacci del Gruppo Astrofili Cascinesi con il progetto ”AMICA Asteroid Mitigation, Information and Coordination Activity”, una rete di controllo e di allerta per la popolazione in caso di possibili impatti di oggetti asteroidali e non: e con il dottor Massimiliano Razzano, divulgatore scientifico che si occupa attivamente della fisica della alte energie (raggi gamma) e partecipa al progetto VIRGO, il quale terrà alcune sessioni proprio al planetario.

La sera del 30 aprile, inoltre, è prevista (meteo permettendo) una osservazione del cielo con i telescopi messi a disposizione dagli astrofili che saranno collocati presso il giardino dell’ex scuola elementare.

Martedì 1 maggio, infine, Paolo Bacci del Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese e responsabile della sezione Asteroidi dell'Unione Astrofili Italiani illustrerà la scoperta avvenuta grazie alla collaborazione degli Astrofili e dall’Astronomo Spagnolo Louis Ortiz relativa alla presenza di un anello di polveri attorno al pianeta nano Haumea che è valsa una pubblicazione sulla prestigiosa rivista Nature.



Il planetario ha una capienza di circa 45 posti a sedere e sarà installato presso il campetto polivalente in via Alcide De Gasperi. L’ingresso al planetario e agli eventi correlati è totalmente gratuito. Nei giorni successivi alla fiera, fino a venerdì 4 maggio, il planetario sarà messo a disposizione delle scuole.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il seguente numero di telefono 346 3515175.