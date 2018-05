Barga



A Barga importante serata sul tema “Inceneritori e salute”

martedì, 29 maggio 2018, 08:53

Il 31 maggio, alle 21 al Cinema Roma di Barga, si terrà una serata divulgativa sugli aspetti sanitari legati a processi termici di trattamento dei rifiuti. Lo scopo della serata è quello di capire qual è la situazione sanitaria della Valle del Serchio e come inciderebbe l’inceneritore che KME ha dichiarato di voler realizzare in Valle.



La serata vedrà gli interventi di due esperti in materia che permetteranno di conoscere meglio la situazione e i possibili scenari: Fabrizio Nardo (chimico industriale), esperto in impianti complessi, ha brevettato impianti, catalizzatori e processi biochimici per la valorizzazione di rifiuti, è stato chiamato numerose volte a svolgere la funzione di consulente tecnico per la magistratura giudicante in procedimenti riguardanti gli effetti dell’esercizio di impianti petrolchimici e di centrali termoelettriche sull’ambiente e sulla salute e Patrizia Gentilini, medico oncologo ed ematologo, per oltre 30 anni ha lavorato nel reparto di Oncologia di Forlì, fa parte del Comitato Scientifico della Associazione dei Medici per l’Ambiente (ISDE Italia).

Mentre Fabrizio Nardo farà un’analisi delle tecnologie di pirogassificazione e delle conseguenti potenziali emissioni in atmosfera, Patrizia Gentilini si occuperà delle patologie legate alle emissioni dell’incenerimento. Entrambi caleranno il discorso nella situazione specifica della Valle del Serchio.

Organizzano la serata tre associazioni che da mesi si sono impegnate sulla questione del pirogassificatore di Fornaci di Barga: il Movimento La Libellula, l’Osservatorio per la Sanità nella Valle del Serchio e il Comitato per l’attuazione della Costituzione.

"Invitiamo tutti a partecipare a questa importante serata - commentano gli organizzatori - perché questa è la nostra Valle, la Valle di tutti noi, ed è importante che la popolazione sia sempre più consapevole e coinvolta nelle decisioni che riguardano la nostra terra e il presente e il futuro della nostra comunità tutta".