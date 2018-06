A Barga la "Giornata della Cultura"

Altri articoli in Barga

venerdì, 1 giugno 2018, 00:19

Dall'incontro divulgativo organizzato ieri sera al cinema Roma di Barga è emerso come sia difficile parlare delle conseguenze di un pirogassificatore in Valle del Serchio senza un progetto concreto col quale confrontarsi e come sia, allo stesso tempo, inaccettabile il "ricatto occupazionale" messo in campo dall'azienda Kme

martedì, 29 maggio 2018, 17:29

Mancano giusto le ultime rifiniture per completare il nuovo campo d'atletica di Fornaci di Barga, realizzato nel "Campone" ricostruito ed inaugurato dal Judo Club di Ivano Carlesi a maggio dello scorso anno

martedì, 29 maggio 2018, 14:50

Domenica 3 giugno quindi appuntamento alle 20,15 presso la chiesa del Sacro Cuore per la celebrazione Eucaristica, seguirà la processione dalle 21 in poi che si snoderà nelle strade di Barga raggiungendo il Duomo, location suggestiva dove si concluderà l’importante appuntamento religioso

martedì, 29 maggio 2018, 14:44

Il piano prevede l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici in tutti i 227 comuni italiani "Bandiera Arancione", tra cui Barga e Montecarlo. Enel X si occuperà anche della manutenzione ordinaria e straordinaria dei punti di ricarica. Il programma partirà quest'anno e terminerà nel 2022

martedì, 29 maggio 2018, 09:05

Venerdì 1 giugno verrà inaugurata la stagione estiva 2018 della piscina comunale di Barga; alle 11 la cerimonia ufficiale con un brindisi ed un piccolo buffet offerto dalla gestione a quanti vorranno partecipare e godersi una giornata di relax. Per l'occasione l'ingresso in piscina sarà gratuito per l'intera giornata

martedì, 29 maggio 2018, 08:53

Il 31 maggio, alle 21 al Cinema Roma di Barga, si terrà una serata divulgativa sugli aspetti sanitari legati a processi termici di trattamento dei rifiuti. Lo scopo della serata è quello di capire qual è la situazione sanitaria della Valle del Serchio e come inciderebbe l’inceneritore che KME ha...