Barga



A Bordin e Cordova il premio giornalistico "Arrigo Benedetti"

sabato, 26 maggio 2018, 15:29

di tommaso boggi

Anche quest'anno si è tenuta, presso il Palazzo Pancrazi di Barga, la consegna dei premi in onore di Arrigo Benedetti, giornalista e scrittore scomparso nel 1976. Alla cerimonia erano presenti numerose cariche militari ed istituzionali della zona tra cui il primo cittadino di Barga Marco Bonini ed il sindaco di Borgo a Mozzano, nonché presidente dell'Unione dei Comuni, Andreuccetti. Sono mancati però all'appello il neoeletto senatore Mallegni, vincitore nel collegio lucchese per il centrodestra durante le ultime elezioni, che ha espresso il suo dispiacere per quest'assenza dipesa da altri impegni ed il senatore Marcucci, che ha fatto invece pervenire una lettera dove si complimentava coi vincitori.

I due vincitori di quest'edizione sono Massimo Bordin, direttore di “Radio Radicale” dal 1991 al 2010 che gestisce attualmente la rubrica “Stampa e Regime” per la stessa emittente, e Claudio Cordova, giovane giornalista di 32 anni fondatore e direttore di “il Dispaccio”, quotidiano online di Reggio Calabria dalle cui righe svela le connessioni profonde tra potere e 'ndrangheta.



“La capitale dell'inferno”, così ha definito il giornalista calabrese quella che è la culla della mafia “più potente d'Italia e che si espande anche nel resto del mondo”, una criminalità che ha un legame profondo con la politica, tanto con quella locale che con quella romana, concetto sintetizzato da Cordova con la frase che scrisse nel 1955 Manlio Cancogni sull'Espresso: “capitale corrotta = Nazione infetta”.

L'evento è poi continuato con la premiazione dei giovani vincitori di questa edizione: Cristina Liberali per il liceo economico sociale “Giovanni Pascoli”, partecipante con l'articolo “La solitudine dei numeri primi” e Beatrice Tocchini per l'istituto tecnico, economico e tecnologico “Arrigo Benedetti” di Porcari con il pezzo “il profitto del Cittadino del mondo”. È seguita la consegna delle pergamente per la partecipazione agli altri ragazzi.