All'Isi Barga un corso sulla sicurezza

sabato, 19 maggio 2018, 10:12

Theobroma - Capolavori di dolcezza ha ottenuto per i suoi prodotti la certificazione dall’Associazione Italiana Celiachia (AiC) come locale aderente al programma Alimentazione Fuori Casa senza glutine

venerdì, 18 maggio 2018, 11:04

E' quanto chiede la mozione presentata dal consigliere provinciale delegato alle crisi aziendali Nicola Boggi sulla KME che ricorda l'accordo unitario siglato nel giugno 2016 tra KME Italia e i sindacati con cui venivano collocati 150 lavoratori di Fornaci di Barga al massimo degli ammortizzatori sociali a causa delle perduranti difficoltà dell'azienda

giovedì, 17 maggio 2018, 12:11

Il 19 maggio la cantante e songwriter scozzese Emma Morton, attualmente in tour europeo con il suo album "Bitten by the Devil", insieme alla sua band Emma Morton & The Graces sarà protagonista musicale con la casa di moda EddaBerg della Montecarlo Fashion Week

mercoledì, 16 maggio 2018, 13:57

Si accendono i riflettori a Filecchio sull’attesa “Festa del donatore di sangue” organizzata dal locale gruppo “Fratres” storico sodalizio giunto al quarantaseiesimo anno di vita vissuti sempre in prima linea nel campo del volontariato e della solidarietà. L’appuntamento per l’edizione 2018 è fissato per la prossima domenica 20 maggio

mercoledì, 16 maggio 2018, 08:49

Un progetto ed una conferenza titolata “Alpinismo Lento….” che si svolgerà il prossimo 24 maggio 2018 presso l’Istituto Alberghiero F.lli Pieroni di Barga. Parteciperanno 32 studenti del triennio, e saranno presenti gli insegnanti Mario Cittadini e Maria Chiara Marchetti di Scienze Motorie, con Luisa Clerici e Chiara Angelini di Laboratorio...

martedì, 15 maggio 2018, 12:04

Nuovi progetti ed idee per Barga, la Valle del Serchio ed il nostro Paese saranno al centro di una giornata di confronto e dibattito promossa dall’unione comunale del Partito Democratico di Barga per venerdì 1 giugno