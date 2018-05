Barga



“Barga Futura”, nuovi progetti e idee del Pd

martedì, 15 maggio 2018, 12:04

Nuovi progetti ed idee per Barga, la Valle del Serchio ed il nostro Paese saranno al centro di una giornata di confronto e dibattito promossa dall’unione comunale del Partito Democratico di Barga per venerdì 1 giugno.

Sarà l’ex scuola elementare di Renaio ad ospitare “Barga Futura”: questo il titolo della giornata presentato dalla segretaria cittadina Lara Baldacci. “Superata la deludente tornata elettorale del 4 marzo scorso – commenta Baldacci – intendiamo offrire ad iscritti e simpatizzanti un pomeriggio d’approfondimento sulla convulsa situazione politica nazionale, ma anche e soprattutto sull’analisi delle attività promosse dalla nostra amministrazione comunale ad un anno dalla conclusione del suo mandato. Ripartiamo da Renaio, dalla nostra montagna per lanciare un nuovo progetto politico, ambizioso ed innovativo in vista degli appuntamenti elettorali che ci vedranno impegnati a partire dal prossimo anno.”

A rispondere all’appello di Baldacci e della locale segreteria PD tutto lo “stato maggiore” del partito: il senatore e capogruppo a palazzo Madama Andrea Marcucci, l’assessore regionale Marco Remaschi, i consiglieri regionali Ilaria Giovannetti e Stefano Baccelli, il consigliere e capogruppo in provincia Nicola Boggi, il segretario di federazione Mario Puppa oltre naturalmente al Sindaco Marco Bonini affiancato da assessori e consiglieri del suo gruppo di maggioranza.

Si rimettono quindi in moto i Dem barghigiani per farsi trovare pronti agli appuntamenti che vedranno rinnovare i vertici nazionali e regionali del partito ma soprattutto in vista delle elezioni europee e soprattutto amministrative che si terranno nella primavera 2019.

Al termine dei lavori pomeridiano, che avranno inizio alle ore 15,30, ci sarà la possibilità di concludere la giornata con una cena conviviale (antipasti, pizza, bevande e caffè) presso il vicino ristorante de “Il Mostrico” al prezzo di 15 euro a persona prenotando entro il 27 maggio prossimo ai numeri di telefono dei cinque segretari di circolo: Maresa Andreotti – 3400607130, Sabrina Moni – 3491887657, Lorenzo Tonini – 3400760843, Enrico Lotti – 3486559683 e Matteo Mazzoni – 3495231828.