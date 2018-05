Barga



Bilancio, l’opposizione incalza il sindaco: “Lavori partiti in ritardo e questione alloggi popolari ancora aperta”

martedì, 8 maggio 2018, 18:28

di tommaso boggi

Il consiglio si è aperto nel segno, ancora una volta, dell’assenza del consigliere di minoranza Umberto Sereni. La consigliera di minoranza Francesca Tognarelli, che nello scorso consiglio comunale aveva richiesto al sindaco di mandare una lettera al collega per considerare l’idea di lasciare il consiglio, viste le recenti numerose assenze, se impossibilitato a portare avanti il proprio lavoro e il ruolo di consigliere assieme, ha approfittato per incalzare il sindaco sulla questione. Ebbene, il primo cittadino di Barga, Marco Bonini, ha confermato di aver spedito la lettera al consigliere di opposizione.



Chiusa la parentesi “Sereni”, la discussione è scivolata subito sul bilancio 2017. Bonini ha fatto una relazione positiva elencando i molti lavori iniziati come ad esempio quelli agli Archi della Ripa e quelli di riassestamento dei conti del comune.



Di diverso avviso però il gruppo di minoranza “Con Sereni per un nuovo inizio” che ha osservato: "Da evidenziare – ha incalzato – la scarsa cura e manutenzione degli edifici pubblici e la viabilità. Per quanto riguarda i lavori agli Archi della Ripa, per esempio, è vero che sono iniziati, ma troppo lentamente. In più la questione alloggi popolari nell'ex mattatoio di Loppia rimane ancora ferma".



"I problemi segnalati dalla minoranza sono problemi - ha risposto il sindaco Marco Bonini - che erano impossibili da risolvere considerando i problemi di partenza con indicatori di bilancio talmente oltre il limite che non si potevano fare mutui. Non è una critica alle amministrazioni passate - ha continuato il primo cittadino - perché i soldi usati vennero impiegati per opere pubbliche, quindi non furono certamente sprecati, ma sin dall'inizio del primo mandato della mia amministrazione nove anni fa ci siamo trovati in una situazione di elevata criticità. Per quanto riguarda gli alloggi popolari a Loppia abbiamo dovuto lottare duramente per avere il parere positivo delle autorità per il progetto, i lavori infine, dopo varie modifiche al progetto che ha comportato un aumento di costi, partiranno a breve. Per quanto riguarda gli archi della ripa non è stato facile trovare in tempi brevi gli enormi fondi necessari per la ristrutturazione" ha concluso infine Bonini.



Bonini ha poi elencato, tra i vari successi di quest'anno, l'abbattimento da 280 a 100 euro delle rette dell'asilo nido, la ristrutturazione della scuola di Castelvecchio Pascoli e la prossima sostituzione dei vecchi impianti energetici degli edifici pubblici, al momento vecchi e dispendiosi.