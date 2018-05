Barga : fornaci di barga



Campone, nuova pista d'atletica in dirittura... d'arrivo

martedì, 29 maggio 2018, 17:29

di tommaso boggi

Mancano giusto le ultime rifiniture per completare il nuovo campo d'atletica di Fornaci di Barga, realizzato nel "Campone" ricostruito ed inaugurato dal Judo Club di Ivano Carlesi a maggio dello scorso anno. Numerose le discipline che il campo, approvato dal CONI per le competizioni agonistiche, ospiterà, tra cui salto in alto, salto in lungo, lancio del peso, 60,80 e 100 metri piani, quest'ultimi realizzati anche grazie ad una collaborazione con le Ferrovie dello Stato che hanno reso possibile un'estensione della pista nel parcheggio della stazione.



Presenti alla conferenza stampa di presentazione, stamattina, molteplici figure di rilievo del mondo sportivo lucchese e locale, tra cui, ovviamente, Ivano Carlesi, Vinicio Bertoli, ex atleta di alto livello e tra i dirigenti del Gruppo Marcatori Barga, Ferdinando Caturegli, presidente della Virtus Lucca e il presidente della Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL) Martinelli. Per la KME, azienda che ha appoggiato Carlesi nelle sue iniziative e che detiene il possesso del terreno, era invece presente il direttore dello stabilimento fornacino Michele Manfredi, che ha sottolineato come quest'opera sia "in continuità con la tradizione di attenzione alla comunità che KME ha fin dai tempi in cui era proprietà della famiglia Orlando". Presenti anche l'assessore Passini ed il primo cittadino di Barga Marco Bonini che ha fatto i suoi complimenti ad Ivano Carlesi ed al judo club per i risultati raggiunti, ma anche a tutte le società presenti visto che "il nostro territorio sforna giovani che si fanno valere a livello nazionale nonostante impianti non all'altezza".



Carlesi durante la conferenza ha evidenziato come l'obiettivo primario di tutto questo non sia il guadagno, visto che sia le società di atletica sia le scuole che lo desidereranno potranno accedere al campo senza costi, bensì "la socialità, che è rimasta la cosa più importante fin dalla fondazione del Judo Club. Dal 63 ad oggi infatti il Club ha donato 117 mila euro in beneficenza mentre i soldi dello spettacolo che si terrà al teatro di Castelnuovo tra 20 giorni (550 biglietti venduti) verranno donati all'associazione "Il sogno" per comprare un pulmino adatto al trasporto di portatori di handicap."



All'inaugurazione ufficiale di sabato 2 giugno sarà presente anche Francesca Orlando, discendente della famiglia fondatrice della metallurgica fornacina, mentre sarà posta una targa intitolata ai fondatori dell'Atletica CLAL SMI, prima società di atletica nella zona. A seguire vi saranno numerosi atleti, tra cui l'asso fornacino del salto in alto Idea Pieroni, che si esibiranno mostrando al pubblico le varie discipline, nonché molti altri ospiti dal mondo dello sport.