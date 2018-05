Casa Pascoli aderisce ad Amico Museo 2018

Altri articoli in Barga

lunedì, 14 maggio 2018, 12:25

La Uilm interviene dopo aver ricevuto molte lamentele da parte di lavoratori della KME che esprimono la loro contrarietà per la decisione presa dalla Cassa di Risparmio di Lucca di chiudere lo sportello di Fornaci di Barga all'interno dello stabilimento

venerdì, 11 maggio 2018, 11:04

Venerdì 11 maggio esce l'album della cantante e songwriter scozzese, stella di X Factor Italia 8 e residente ormai da anni a Lucca. Anticipato dal singolo "Why Fall", il disco vede come special guest Raphael Gualazzi

martedì, 8 maggio 2018, 18:28

Il gruppo di minoranza “Con Sereni per un nuovo inizio”, durante il consiglio comunale, ha incalzato il sindaco Marco Bonini sullo stallo della questione relativa agli alloggi popolari nell'ex mattatoio di Loppia

domenica, 6 maggio 2018, 19:42

In occasione della conferenza stampa tenutasi ieri al cinema Puccini di Fornaci di Barga, il presidente dell'associazione culturale Smaskerando, Katia Cosimini, ha colto l'occasione non solo per festeggiare l'importante anniversario richiamando i punti chiave del loro percorso fino ad oggi, ma ha anche annunciato i progetti di rinnovamento e cambiamenti...

domenica, 6 maggio 2018, 09:50

Nasce oltre 60 anni fa con un ambizioso obiettivo, quello di porsi come strumento per lo sviluppo del settore agricolo dei territori di Barga e Coreglia Antelminelli e più precisamente Filecchio, Ponte all’Ania e Piano di Coreglia. Stiamo parlando del Consorzio

venerdì, 4 maggio 2018, 11:38

La protezione civile dell’associazione nazionale carabinieri di Capannori e Porcari continua con i viaggi della solidarietà nelle zone terremotate. Il 24 e 25 aprile, due volontari della sezione di Fornaci di Barga, si sono recati, per l’ennesima volta, ad Amatrice per portare aiuti in denaro e materiale raccolto nella Garfagnana...