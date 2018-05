Barga



Esce "Bitten by the Devil", l'album di Emma Morton + The Graces

venerdì, 11 maggio 2018, 11:04

Esce venerdì 11 maggio “Bitten by the Devil” (Edizioni Musicali 22R), l'album della cantante e songwriter scozzese Emma Morton con la sua band Emma Morton + The Graces. Anticipato dall'uscita del singolo "Why Fall" lo scorso 19 aprile, l'album sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali - tra cui Spotify e iTunes. Un album ricco di ospiti e collaboratori noti come Raphael Gualazzi che ha sposato in pieno il sound della band nel brano “Dirty John”, il contrabbassista Gabriele Evangelista, il Grammy Award statunitense Gene Paul, Antonio Gramentieri e Matteo Buzzanca.



Il progetto nasce dopo un lungo viaggio personale e artistico: Emma ha conquistato il grande pubblico durante la sua esplosiva partecipazione all'ottava edizione di X Factor, arrivando in semifinale dove ha presentato il suo inedito “Daddy Blues” pubblicato da Sony Music e conquistando il 2° posto delle classifiche iTunes con oltre 240mila ascolti su Spotify. Da allora la musicista scozzese ha continuato il suo percorso ricevendo premi e riconoscimenti tra cui il "Music is Great Award" conferitole nel 2015 dal governo inglese, e collaborando ed esibendosi con artisti come Olly Murs, Paolo Nutini, Raphael Gualazzi, Glen Hansard, Gary Lucas, Petra Magoni, Alejandro Escovedo e DJ Molella. Le scure, sexy e spigliate canzoni-confessioni di un'emancipata Emma Morton hanno trovato voce in questo nuovo disco: un viaggio sperimentale dove i mondi contrastanti d'amore e odio, paura e desiderio, oppressione e libertà sono esposti, celebrati e presentati con un sound contaminato che trasuda di sapori jazz, roots, popular e Scottish folk. Emma definisce questo lavoro un “war-cry record” (grido di guerra), scritto e prodotto dalla cantautrice scozzese e dalla sua band The Graces formata con il batterista Piero Perelli e con il chitarrista Luca Giovacchini. Con la sua voce piena e graffiante, Emma compie una vera e propria esplorazione fra culture musicali partendo dalle tradizioni della sua terra, la Scozia, fino alla sua passione per la musica afroamericana.



"Questo album è in tutti i sensi una rinascita per me. Non distinguo molto fra la vita e l'arte, per me l’una è sempre stata una parte intrinseca dell'altra, se oggi sto bene è grazie all’evoluzione collaborativa di entrambe. Ho sempre creduto che forse dovevo avere un problema con la mia esistenza, ma tramite le confessioni di questo disco ho voluto esporre e celebrare la bellezza anche di ciò che troviamo grottesco, spaventoso e vergognoso di noi stessi. Abbiamo deciso di fare tutto questo puntando sulla qualità della produzione: "Bitten by the Devil" è stato registrato in presa diretta e prodotto interamente in analogico insieme ad Andrea Ciacchini. Vogliamo che chi ascolta questo disco si senta partecipe di un'esplorazione, non un semplice spettatore di una costruzione.”



La band Emma Morton + The Graces, che ha concluso il 2017 con una stagione di sold-out in teatri, club e festival italiani, ha inaugurato dal 19 aprile il Bitten by the Devil Tour fitto di concerti tra Italia, Inghilterra, Francia e Slovenia. Tutte le date sono visibili al link http://www.emmamorton.it/tour-dates/. Tra i live: il 17 maggio al Nidaba Theatre di Milano, il 24 maggio al club romano 'Na Cosetta, il 29 maggio al Brighton Fringe Festival (UK) e il 30 maggio al Jamboree Jazz Club di Londra. Durante le performance le improvvisazioni cariche di emotività ed il dialogo spontaneo ed autentico tra i musicisti va al di là dell'esecuzione musicale, trascinando il pubblico in una esperienza intima e coinvolgente. Emma Morton, 31 anni, è nativa di Edimburgo, innamorata dell'Italia e da anni residente a Lucca. Cantante, musicista e autrice, laureata in Letteratura presso l’Università di Edimburgo, Emma è sempre stata un’amante della parola scritta formando la sua esperienza lavorativa come giornalista e autrice di short prose e poetry. E' così che le lyrics dei suoi brani si trasformano in intimi viaggi nel suo vissuto e nella sua immaginazione. Sul palco, lo sguardo serrato di un blu intenso, va a scandire storie raccontate in stile "Monomyth": con un percorso di evoluzione che trasforma il buio nascosto nella vita di ogni giorno in qualcosa di mistico e sublime. Artista eclettica e carismatica, Emma è stata scelta come testimonial dal brand di moda Edda Berg, che veste Emma in tutti i suoi shooting realizzati dalla fotografa Caterina Salvi.