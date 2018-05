Barga



I “Giovedì al Campo” e molto altro a Filecchio

giovedì, 24 maggio 2018, 17:34

Musica, sport, intrattenimento, tradizione e naturalmente buona cucina saranno i veri protagonisti a Filecchio della bella stagione ormai alle porte. La locale Pro Loco di Santa Maria Assunta ha reso noto proprio in questi giorni il ricco programma di manifestazioni che vedranno impegnate le tante associazioni di volontariato del paese: dai polentari, ai calciatori passando per il gruppo podistico, i fratres e la locale misericordia.

Dopo il riuscito antipasto della recente festa del donatore saranno i polentari a segnare l’inizio ufficiale della stagione con l’ormai tradizionale cena degli stinchi al forno in programma presso i locali parrocchiali del paese il prossimo sabato 26 maggio a partire dalle ore 20,00 con l’intrattenimento musicale affidato all’orchestra spettacolo de “I Ciao” e la possibilità di godersi l’attesa finale di Champions grazie ad un megaschermo allestito per l’occasione.

Non mancheranno per tutta l’estate gli eventi “evergreen” come le sfilate di moda e l’agostano schiuma party; graditi ritorni quali i tornei di volley e bocce oltre al cinema all’aperto ma anche gustose ed originali anteprime come il calcio balilla umano, la dama e la battaglia navale vivente.

Sarà il giovedì la serata regina della settima, quella nella quale il campo polivalente del paese si trasformerà in una sorta di sala giochi all’aperto per giovani e meno giovani fino ad arrivare all’inizio di settembre quando aprirà i battenti la cinquantesima edizione della Sagra Polenta e Uccelli. Per festeggiare degnamente questo storico appuntamento col mezzo secolo di vita la regina delle sagre valligiane abbraccerà straordinariamente tre fine settimana, dal 31 agosto al 16 settembre.