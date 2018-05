Barga



Il Consorzio di Filecchio e Coreglia si riunisce in assemblea. Tutto gratuito il servizio, ma perché non impariamo da loro?

domenica, 6 maggio 2018, 09:50

di loreno bertolacci

Nasce oltre 60 anni fa con un ambizioso obiettivo, quello di porsi come strumento per lo sviluppo del settore agricolo dei territori di Barga e Coreglia Antelminelli e più precisamente Filecchio, Ponte all’Ania e Piano di Coreglia. Stiamo parlando del Consorzio, un progetto originato dall’intuito e dalla passione di un gruppo di coraggiosi di quell’epoca guidati dal compianto Sirio Manini che al tempo s’impegnarono in solido accendendo un mutuo di circa 100 milioni delle vecchie lire. Venne realizzato un complesso reticolo idraulico lungo ben 25 chilometri, grazie al quale si poté arrivare a servire i quasi mille consorziati che ancora oggi si contano quali membri di tale organismo. Intuizione giusta che ha consentito a questi territori uno sviluppo agricolo senza problemi di irrigazione e soprattutto senza alcun costo per la collettività. Un messaggio importante, un po’ difficile da capire ai giorni nostri dove tutto ha un costo e qualsiasi servizio viene strapagato.



A fare chiarezza su questi aspetti gestionali del consorzio è il presidente e legale rappresentante dello stesso Mario Castelli. "Il consorzio - spiega - nasce nel 1955 per volontà appunto di alcuni cittadini guidati da un famoso personaggio abitante nelle nostre zone Sirio Manini, personaggio molto conosciuto ed apprezzato che ha svolto per tanti anni il mestiere di “guardia comunale di Coreglia”. Con i suoi collaboratori – continua Mario Castelli - ha realizzato opere di idraulica in zone che fanno paura e non si capisce come abbiano fatto a fare certi lavori con i mezzi di quell’epoca. Tra questi collaboratori, c’era anche il defunto padre di chi scrive, per le opere idrauliche che attraversavano il torrente Ania, le cosiddette “catenarie sospese” come venivano spesso definite da chi ha lavorato alla creazione della rete idrica. Alla domanda di quanti fossero i consorziati il presidente ha risposto con soddisfazione: “siamo più di 2000 nei due comuni, eravamo 1400 ma con i frazionamenti delle aree, soprattutto a Piano di Coreglia, per edificare in lotti più piccoli, siamo aumentati e sono di conseguenza aumentati i punti di distribuzione dell’acqua ad uso irriguo".



Ma quanto si paga per far parte di questo consorzio? “I consorziati - ribadisce con un pizzico d'orgoglio Castelli - non pagano nulla, possono aumentare a dismisura, ma non pagheranno mai nulla; noi forniamo il servizio di irrigazione a grandi appezzamenti come a piccoli orti, servizio completamente gratuito grazie alle somme pagate dall’Enel per la produzione di energia elettrica da parte di una centralina idroelettrica di nostra proprietà".



Eh si, molte sono state negli anni le iniziative promosse da questa importante realtà, ma la migliore su tutte forse è stata la realizzazione, intorno all’inizio degli anni ottanta, di una centrale idroelettrica capace di utilizzare in maniera fruttuosa le acque del torrente anche nel periodo invernale producendo energia elettrica.



"Grazie a questa risorsa - continua il presidente - possiamo fare opere di manutenzione della rete idrica pagando con i proventi della produzione di energia pulita, possiamo garantire un servizio a tutto il territorio senza alcun costo da parte dei cittadini proprietari dei terreni nell’area consortile. La centralina è stata ristrutturata un anno fa ed è in programma una più completa ristrutturazione della stessa nei prossimi anni per ottimizzare ed implementare il rendimento della turbina. Nuovi apparati più moderni ci consentiranno di migliorare ulteriormente il servizio offerto; consideriamo che la centrale lavora da più di trenta anni con una potenza media di quasi 350 kwh. Chiaramente nel periodo estivo è ferma perché l’acqua viene utilizzata per il suo scopo principale: ad irrigare i terreni. Per noi del consorzio è ancora valido il famoso detto: l’acqua è la vita!”



A conclusione, il presidente informa di un importante appuntamento per la collettività: "L'11 maggio alle 20 - sottolinea - in prima convocazione e alle ore ventuno in seconda convocazione ci sarà l’assemblea straordinaria dei soci alla quale tutti sono invitati a partecipare con un importante ordine del giorno: aggiornamento dell’anagrafica consortile, (indispensabile per avere il contatto con i reali proprietari delle aree che purtroppo negli anni sono cambiati per atti di compravendita dei terreni e per decesso naturale dei vecchi soci) informazione sugli aspetti connessi al rinnovo della concessione regionale per derivazione delle acque dal torrente Ania e ultimo, non certo per importanza, il punto sul programma irriguo del 2018".



Una bella iniziativa quella intrapresa oltre 60 anni fa che ancora oggi lascia tutti di stucco: una struttura che offre un bene vitale ed indispensabile alla crescita di un territorio e della collettività come l’acqua a titolo completamente gratuito. Insomma, un ciclo virtuoso creato che fa invidia ai migliori amministratori pubblici e privati, un sistema gestionale dal quale dobbiamo solo imparare.