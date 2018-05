Barga : fornaci di barga



Inaugura il Primo Maggio a Fornaci al grido "No inceneritore"

martedì, 1 maggio 2018, 14:57

di tommaso boggi

Una Festa del primo maggio a Fornaci quella di quest'anno che, se da una parte vanta più di cento espositori, il ritorno dopo cinque anni del planetario e moltissime iniziative nel ricordo di chi ha fatto grande questa festa, viene profondamente segnata dalla polemica riguardante la Kme e il tanto discusso pirogassificatore, con la presenza di un nutrito gruppo di manifestanti contrari all'inceneritore, vestiti con maglie bianche e mascherine, durante l'inaugurazione di questa 58^ edizione alla presenza delle autorità civili e militari della zona, tra cui il senatore Andrea Marcucci, il senatore Massimo Mallegni ed il presidente della provincia di Lucca Luca Menesini.

Proprio riguardo alla vicenda pirogassificatore e all'emergenza occupazione si è espresso lo stesso sindaco Marco Bonini che ha definito il problema KME “un'emergenza che riguarda tutta la valle visti gli 800 lavoratori della fabbrica, ma come amministrazione comunale rassicuriamo i cittadini ribadendo che faremo di tutto per tutelare l'occupazione”. Bonini si è poi espresso riguardo il pirogassificatore affermando che “l'idea, perché ancora di progetto non si può parlare, verrà valutata approfonditamente”.

Diverso il parere di Luca Mastronaldi, consigliere a Barga per Fratelli d'italia, che non ha partecipato all'inaugurazione assieme alle istituzioni ma schierato assieme ai manifestanti “questa mia scelta di posizione è quella giusta, perché non mi schiererò certamente a fianco di un'amministrazione e di una schiera di politici di ogni livello che non prendono una posizione netta contraria al pirogassificatore. Fratelli d'Italia ribadisce il suo no categorico al pirogassificatore ed al progetto che Kme vuole portare avanti”.

“Noi in maniera pacifica attraverso questo atteggiamento simbolico intendiamo essere presenti anche in questo giorno, il giorno del lavoro ed un giorno in cui il lavoro deve essere tutelato -ha detto uno dei manifestanti intervistato- chiediamo quindi che politici e autorità trovino una soluzione che combinino diritto alla salute e diritto al lavoro, perché questi due diritti non possono essere messi in contrapposizione. Noi siamo sereni perché sappiamo che vinceremo”.