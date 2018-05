Barga



Inaugura la stagione estiva della piscina comunale di Barga

martedì, 29 maggio 2018, 09:05

Venerdì 1 giugno verrà inaugurata la stagione estiva 2018 della piscina comunale di Barga; alle 11 la cerimonia ufficiale con un brindisi ed un piccolo buffet offerto dalla gestione a quanti vorranno partecipare e godersi una giornata di relax. Per l'occasione l'ingresso in piscina sarà gratuito per l'intera giornata.



Da questa stagione la piscina di Barga è "Sede Riconosciuta" dalla USL Toscana Nord Ovest per i corsi di AFA (Attività Fisica Adattata) in acqua. I corsi si svolgeranno nei giorni di martedì e giovedì alle 10.30. Gli interessati possono chiedere informazioni presso la piscina, oppure telefonando a Eleonora al 380.7220044 ovvero rivolgendosi al presidio USL di Fornaci di Barga.



Sempre in tema di attività, sono aperte le iscrizioni per i corsi di nuoto per bambini, ragazzi e adulti, i corsi di aquafitness e idrobike, le info sempre in piscina.



Sono previste inoltre altre novità ed iniziative per l'estate che verranno comunicate di volta in volta per non svelare tutto subito. Tutte le notizie sulla pagina Facebook "Piscina Barga".