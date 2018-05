Barga : fornaci di barga



Mallegni al Primo Maggio a Fornaci: "Occupazione sfida più grande"

martedì, 1 maggio 2018, 14:51

"L'occupazione è la sfida più grande che il prossimo governo dovrà affrontare. Una sfida che non riguarda solo i nostri giovani ma anche i padri di famiglia che in questi anni sono rimasti tagliati fuori dai giochi a causa dell'età e di una politica che non li ha considerati una priorità".



E' quanto ha detto Massimo Mallegni, Senatore di Forza Italia che questa mattina, in occasione del 1 maggio, ha partecipato ad una cerimonia spontanea a Capezzano Monte, frazione del comune di Pietrasanta, insieme al candidato del centro destra, Alberto Giovannetti. Mallegni ha reso omaggio al monumento dei Lavoratori prima di arrivare a Fornaci di Barga, nella Media Valle Garfagnana, dove si tiene la tradizionale fiera del 1 maggio e poi a Borgo a Mozzano per la 49esima Sagrà del Baccalà: "il centro destra si è impegnato con le imprese. La nostra risposta alla pressione fiscale si chiama flat tax. – ha assicurato parlando con i commercianti – Il Movimento 5 Stelle sta dimostrando un'incapacità totale di costruire una prospettiva per il paese e soprattutto di saper dialogare con le altre forze politiche presenti in Parlamento. Il centro destra ha vinto le elezioni ed ha tutto il diritto di formare un governo cercando di volta in volta i voti sul programma: meno tasse, lotta all'immigrazione, più lavoro. Chi non voterebbe queste proposte? – ha concluso".