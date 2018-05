Barga



Mangia Trekking, una conferenza sul turismo lento a Barga

lunedì, 28 maggio 2018, 14:37

L’associazione Mangia Trekking sembra confermarsi un riferimento sportivo-culturale. Nei giorni scorsi presso l’importante complesso scolastico superiore, con oltre 1200 studenti, F.lli Pieroni di Barga, l’associazione ha tenuto una conferenza per gli studenti delle classi 3^ , 4^ e 5^, del corso turistico-economico. Argomento dell’incontro: “turismo lento derivazione dell’alpinismo lento ed orizzontale”.



Una iniziativa nata dall’attenzione dell’ insegnante di economia turistica, professoressa Grazia Estatico, e dalle indicazioni che le aveva fornito il dipartimento turismo del Ministero dei Beni Culturali. Durante la conferenza, tenuta direttamente dal comandante Giuliano Guerri presidente dell’associazione dell’alpinismo lento e orizzontale, è stata illustrata una via importante che ha contribuito, affinché la Direzione Generale dello stesso Ministero, avviasse le procedure per dedicare l’anno 2019 al “Turismo Lento”, la particolare formula di turismo responsabile, fatto di sport cultura e tradizione.



Nell’aula magna dell’Istituto, prendendo a riferimento Mangia Trekking, il suo presidente, partendo dalla Dantistica, ha evidenziato le importanti collaborazioni in protocollo d’intesa dell’associazione, in diverse Regioni, con gli Enti Parco ed i comuni. Le collaborazioni con primarie aziende italiane (Aku, Camp e Vibram). Le tante iniziative, con diversi obiettivi ed argomenti, in ogni periodo dell’anno, dedicate ai cammini dalle montagne Apuane ed Appenniniche al mar Ligure. La promozione dei prodotti tipici e la riscoperta degli antichi mestieri, in Val di Vara, Lunigiana, Garfagnana e Ventasso.



A conclusione della conferenza il presidente di Mangia Trekking ha espresso la propria disponibilità a sviluppare progetti comuni ( scuola – associazione ), dedicati allo sport connesso con il turismo lento. Ha osservato con soddisfazione l’interesse per quanto fatto dall’alpinismo lento ed ha ringraziato gli insegnanti e gli studenti per la preziosa attenzione, verso una filosofia ed uno stile di vita negli ambienti naturali che si stanno affermando anche quale importante elemento economico-industriale italiano.