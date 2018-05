Barga



Processione del Corpus Domini a Barga, una tradizione religiosa e popolare da non perdere

martedì, 29 maggio 2018, 14:50

di loreno bertolacci

La festa del Corpus Domini è un appuntamento importante per le nostre comunità religiose oltre che una tradizione popolare da non dimenticare. In un tempo nel quale si sta cercando di fare scomparire dai luoghi pubblici i simboli del nostro credo che sono anche simboli della nostra identità popolare, la processione rimane un punto fermo per i fedeli che vedono mostrata appunto pubblicamente ed in modo solenne l’Eucarestia. Il “corpo di Cristo” che viene solennemente portato per le vie dei nostri paesi riveste un forte valore simbolico oltre che religioso, quindi fortemente rappresentativo di una identità popolare.

Anche a Barga naturalmente ogni anno si volge una suggestiva e partecipata processione che parte dalla chiesa del Sacro Cuore fino a raggiungere il Duomo. Il percorso viene arricchito dalle infiorate, un grosso lavoro fatto da tanti volontari costituito da immagini sacre realizzate sul selciato stradale fatte di petali di fiori, segatura colorata e sabbia.

Domenica 3 giugno quindi appuntamento alle 20,15 presso la chiesa del Sacro Cuore per la celebrazione Eucaristica, seguirà la processione dalle 21 in poi che si snoderà nelle strade di Barga raggiungendo il Duomo, location suggestiva dove si concluderà l’importante appuntamento religioso.