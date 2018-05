Barga : fornaci di barga



Smaskerando festeggia 10 anni di attività e si rinnova

domenica, 6 maggio 2018, 19:42

Tra spettacoli, musical ed eventi, l'associazione culturale Smaskerando si è fatta conoscere ed apprezzare da ormai 10 anni nella zona della Valle del Serchio e Garfagnana, avvicinando i cittadini all'arte e al divertimento nei teatri e nelle piazze.



In occasione della conferenza stampa tenutasi ieri al cinema Puccini di Fornaci di Barga, il presidente dell'associazione culturale Smaskerando, Katia Cosimini, ha colto l'occasione non solo per festeggiare l'importante anniversario richiamando i punti chiave del loro percorso fino ad oggi, ma ha anche annunciato i progetti di rinnovamento e cambiamenti in programma: Smaskerando si è aggiudicato la vincita di un prestigioso bando di finanziamento, il Funder35, per poter incentivare attività di conoscenza, valorizzazione e circolazione di attività culturali.



“Smaskerando diventa centro di promozione culturale - spiega il presidente Katia Cosimini - mira ad avvicinare i cittadini all’attività culturale e a vivacizzare e arricchire l’ambiente culturale del nostro territorio.”



L'associazione culturale fornacina, oltre a preservare la storica compagnia teatrale amatoriale “Smaskerando” e le sue attività di formazione musicale, istituirà tre nuove aree dedicate al teatro, al cinema e al musical. L'area Teatro, presieduta da Katia Cosimini, prevede l'istituzione di una vera e propria accademia di formazione teatrale, con corsi di propedeutica e workshop, accompagnata dalla pianificazione di una rassegna teatrale di alta qualità. Anche l'area Musical, presieduta da Lisa Lucchesi, prevede un percorso di formazione dei performer a 360°, con Masterclass tematiche e la creazione del Mese del Musical: un'innovazione non solo per il territorio, ma anche a livello nazionale, essendo un ambito poco riconosciuto nel panorama culturale italiano.



Per concludere le nuove iniziative dell'associazione, Stefano Cosimini ha introdotto l'area Cinema da lui presieduto, che prevede workshop e Masterclass con professionisti del settore, facendo della praticità il suo punto di forza; anch'esso vedrà la realizzazione di vari eventi collaterali, tra cui un Film Festival unico per la zona. L'associazione culturale Smaskerando prevede uno sviluppo del suo progetto durante l'estate, e gli appassionati di cultura e interessati potranno usufruirne nell'autunno del 2018.