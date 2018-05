Barga



Theobroma, il piacere del cioccolato senza glutine

sabato, 19 maggio 2018, 10:12

Theobroma - Capolavori di dolcezza ha ottenuto per i suoi prodotti la certificazione dall’Associazione Italiana Celiachia (AiC) come locale aderente al programma Alimentazione Fuori Casa senza glutine.



"L’idea del senza glutine - racconta Luigi Gori, maître pâtissier chocolatier Theobroma - è un progetto che ho voluto fortemente perché per noi era importante soddisfare ogni nostro cliente. La gioia di gustare le nostre torte o i nostri gelati è un piacere che ci sembrava ingiusto non offrire ai tanti che oggi sono celiaci o intolleranti al glutine. Per questo ci siamo impegnati a preparare la maggior parte dei nostri prodotti senza l’impiego di glutine, mantenendo il gusto e la qualità che da sempre ci contraddistinguono. Anche e sopratutto consapevoli che i prodotti senza glutine sono qualitativamente superiori, in quanto più digeribili e con innumerevoli effetti benefici sull’organismo di tutti. Avviare questo importante cambiamento non è stato facile però, in quanto il rischio di contaminazione durante il processo produttivo è davvero elevato e separare solamente le zone di produzione non era una soluzione ottimale e che poteva garantire la sicurezza che cercavamo per i nostri clienti. Per questo abbiamo deciso di modificare completamente il nostro sistema produttivo, creando un laboratorio dove non c’è traccia di farina di frumento per garantire al 100 per cento l’assenza di glutine ed iniziando un percorso di rielaborazione di tutte le nostre ricette in modo da sostituire la farina di frumento con farina di riso, amido di mais e materie prime certificate gluten free. Pan di Spagna, pasta frolla, creme, mousse, biscotti e tutte le preparazioni diventano più complesse da realizzare, ma il risultato è estremamente eccellente e ci rende orgogliosi".



La gamma dei prodotti offerti per celiaci o intolleranti al glutine adesso è davvero ampia e spazia tra 18 tipi di torte moderne, 24 gusti di gelato, yogurt e salse, praline, tavolette, creme spalmabili, tutti rigorosamente senza glutine e prodotti artigianalmente, comprese le cialde a cono e a coppetta.



Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito web www.cioccogelateriatheobroma.it/prodotti e la pagina Facebook Theobroma Capolavori di dolcezza: www.facebook.com/ theobromacapolavorididolcezza.