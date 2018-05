Barga : fornaci di barga



Violento scontro tra due auto nella notte

domenica, 27 maggio 2018, 09:50

di tommaso boggi

Incidente durante la notte a Fornaci di Barga presso l'incrocio tra via della Repubblica e via Dante Alighieri di fronte a Piazza IV Novembre, fortunatamente senza feriti.



Ancora incerta la dinamica e le responsabilità, ma da una prima e sommaria ricostruzione pare che un'auto, una Panda rossa, intenta ad entrare in Via della Repubblica, non abbia rispettato lo stop mentre un'altra auto, una Mercedes classe A nera, percorreva ad alta velocità l'arteria principale di Fornaci di Barga.



Lo schianto, estremamente violento ma fortunatamente limitato alla zona anteriore del mezzo, ha completamente distrutto la parte frontale della Panda mentre la Mercedes ha continuato la sua corsa impattando con una macchina parcheggiata poco distante l'incrocio.