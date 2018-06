Barga



Battaglia per Barga, attesi un centinaio di figuranti da tutta Italia

giovedì, 7 giugno 2018, 16:37

di tommaso boggi

Un centinaio di figuranti da tutta la penisola ha risposto alla chiamata della Pro Loco di Barga e della MHL (Mansto Hospitalis Lucentis), associazione che già gestisce la Fortezza delle Verrucole, per partecipare alla Battaglia Per Barga, un'iniziativa che il 16 ed il 17 giugno catapulterà indietro nel tempo il borgo fino alla prima metà del 1200, durante la guerra per l'indipendenza della piccola cittadina, governata allora dalla famiglia longobarda dei Rolandini, contro la Repubblica di Lucca sotto il comando del vescovo Opizzone, il quale verrà poi scomunicato dalla chiesa romana proprio per gli atti compiuti durante quella campagna militare.

Visto il gran numero di visitatori previsto è stata predisposta per tutta la durata della manifestazione una navetta dal campo sportivo di Barga fino al Fosso, dove si svolgeranno le due battaglie previste, la prima alle 21 e 30 di sabato, durante la quale si vedrà una schermaglia al lume delle torce tra i due schieramenti, la seconda alle 16 del giorno seguente, che sarà la battaglia finale ed alla quale seguirà uno spettacolo di falconeria. Durante entrambi i giorni si terranno per le vie della cittadina alcuni “wargame”, piccole simulazioni di guerra medievale dove i combattenti delle varie organizzazioni presenti si sfideran.

Per il ristoro vi sarà uno stand in Vignola, i Polentari di Filecchio e tutti i ristoranti del centro storico, mentre per la città saranno presenti figuranti ed artigiani di ogni tipo che, assieme ai due accampamenti militari fedelmente riprodotti, uno in Duomo ed uno sul Fosso, renderanno possibile approfondire le proprie conoscenze sul 1200 contribuendo quindi a fare della manifestazione anche un'esperienza didattica.

“Un grazie a Pro Loco e MHL per questo evento ed i lunghi mesi di lavoro che ci sono dietro – ha detto il primo cittadino Marco Bonini- il comune ha fornito supporto conferendo i permessi ed aiutando indirettamente a trovare sponsor per questa manifestazione che apre ufficialmente il periodo delle feste estive a Barga, le quali ci auguriamo saranno un successo come sarà questa manifestazione”.