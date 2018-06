Festa Valdese a Renaio

Altri articoli in Barga

venerdì, 8 giugno 2018, 19:31

Il Ministero dello sviluppo economico ha convocato l’azienda Kme e le organizzazioni sindacali per il 18 giugno. Ad annunciarlo Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom del gruppo Kme

giovedì, 7 giugno 2018, 16:37

"Battaglia Per Barga" andrà in scena il 16 ed il 17 giugno e vedrà la piccola cittadina catapultarsi indietro nel tempo fino alla prima metà del 1200 durante la guerra per la propria indipendenza

martedì, 5 giugno 2018, 14:08

Il coordinamento nazionale Fim-Fiom e Uilm del gruppo Kme si è riunito oggi a Viareggio per far eil punto sulla trattativa all’interno dell’azienda e dichiarando di voler avviare una fase di iniziative sindacali e incontri istituzionali per creare le condizioni per assicurare una prospettiva certa

martedì, 5 giugno 2018, 10:13

La taverna degustazione "La Magione del Tau" sabato 23 giugno festeggia 10 anni di attività, e per l'occasione ha organizzato il terzo round di "A colpi di pennarello". L'appuntamento è dalle ore 17 in poi in piazza Ricasoli dove cinque fumettisti e illustratori, già noti come "I Cavalieri della Magione del Tau",Elena De Nard, Riccardo Innocenti, Gabriele Muratori, Riccardo...

lunedì, 4 giugno 2018, 12:51

Luci e ombre dopo la serata divulgativa su "Inceneritori e Salute" al cinema Roma di giovedì. Il movimento "La Libellula" ha sottolineato soprattutto l’assenza pressoché totale dei medici di base nonostante l’invito fattogli pervenire

domenica, 3 giugno 2018, 19:24

È stata inaugurata questo pomeriggio, al Ciocco, la Locanda Alla Posta. Numerosi i presenti alla festa di riapertura, tutti accorsi a scoprire la nuova veste di uno dei locali storici della Tenuta