Kme, i sindacati: “Timida ripresa, ma seri rischi occupazionali”

martedì, 5 giugno 2018, 14:08

Il coordinamento nazionale Fim-Fiom e Uilm del gruppo Kme si è riunito oggi a Viareggio per far eil punto sulla trattativa all’interno dell’azienda e dichiarando di voler avviare una fase di iniziative sindacali e incontri istituzionali per creare le condizioni per assicurare una prospettiva certa.



Riteniamo – esordiscono i coordinatori nazionali Narcisa Pellegrini, Massimo Braccini e Giacomo Saisi – che l’industria della trasformazione del rame ed i suoi derivati siano un settore strategico per un paese industriale. L’azienda Kme è da molti anni accompagnata da una pesante crisi che abbiamo gestito con molteplici accordi sindacali volti alla salvaguardia degli impianti e dell’occupazione. Si intravedono nel gruppo timidi segnali di ripresa, ma vi sono seri rischi per le garanzie degli attuali livelli occupazionali”.



“L’azienda – spiegano - ha presentato a grandi linee un piano industriale supportato da specifici investimenti che riteniamo vada esaminato presso i ministeri competenti con il supporto dello stesso governo in tempi brevi, affinché vengano riconosciuti specifici ammortizzatori sociali per accompagnare la fase di rilancio, garantire l’occupazione e l’integrità del gruppo in Italia”.



“Crediamo – concludono - che il rame non sia un prodotto finito e che i grandi conglomerati industriali vadano salvaguardati. Il coordinamento Kme ritiene di avviare una fase di iniziative sindacali e incontri istituzionali al fine di creare le condizioni per assicurare una prospettiva certa e le missioni produttive di tutti gli stabilimenti Kme in Italia”.