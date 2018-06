Barga



La Libellula: "Ancora maleodoranze nelle località barghigiane"

martedì, 12 giugno 2018, 08:41

Arriva la stagione estiva e, con essa, anche i cattivi odori per alcuni residenti del comune di Barga. A farsi carico del problema è ancora una volta il gruppo per l'ambiente in Valle del Serchio "La Libellula".



"Anche quest’anno - si legge in una nota apparsa sul loro sito -, con l’arrivo della nuova stagione estiva, per alcuni residenti nelle località del comune di Barga è arrivato il cattivo odore proveniente dalla cartiera Smurfit Kappa situata a Ponte all’Ania".

"Molti abitanti - spiega il movimento - hanno già segnalato le maleodoranze agli assessori comunali e ad Arpat, adesso attendiamo solo un miglioramento dell’aria proprio perché, con l’arrivo della bella stagione, le persone che abitano vicino alla cartiera vorrebbero aprire le proprie finestre senza doverle richiuderle subito dopo".

"Come già detto - sottolinea il gruppo -, questo episodio era già accaduto all’inizio dell’estate 2017, infatti, dopo numerose segnalazioni fatte all’agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana e dopo il loro intervento il cattivo odore cessò. L’agenzia - continua - comunicò ai residenti che gli approfondimenti condotti avevano messo in evidenza la necessità di migliorare l’impianto di preparazione dei reflui destinati al trattamento aerobico. Un altro fattore era stato individuato nella temperatura media dell’acqua del ciclo idrico che, essendo alta, anche a causa della maggiore temperatura estiva, rendeva difficoltosa la solubilità dell’ossigeno e quindi l’efficacia del pretrattamento, creando il cattivo odore".

"I residenti - conclude La Libellula - chiedono il dovuto e tempestivo intervento da parte degli enti competenti per risolvere il problema che si sta già verificando in questi giorni, in modo tale da evitare ulteriori disagi a chi deve vivere in questa zona".