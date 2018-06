Barga : fornaci di barga



La Libellula: "Preoccupati per lo stato di compromissione della salute dei cittadini della Valle"

sabato, 9 giugno 2018, 12:01

Il 6 giugno, a Firenze, una delegazione de La Libellula ha incontrato il presidente della commissione ambiente Stefano Baccelli per porre alla sua attenzione i problemi sanitari della Valle del Serchio.



"Prescindendo - ha dichiarato il movimento - dal fantomatico progetto dell'inceneritore KME a Fornaci di Barga, ci siamo dimostrati seriamente preoccupati per lo stato di compromissione della salute dei cittadini della Valle, avvertito ormai da tutta la popolazione che è toccata da vicino da morti in molti casi premature e da malattie tumorali, cardiovascolari, neurologiche a carattere autoimmune e di ogni genere. Preoccupazione confermata dai dati scientifici dello studio epidemiologico del professor Biggeri che ha esaminato la condizione sanitaria della Valle del Serchio nel periodo 1971–2006; tale studio ha dimostrato che il numero di ricoveri e di mortalità per malattie correlabili all'inquinamento ambientale in Valle del Serchio nel periodo di riferimento è stato superiore alla media regionale".



"Alla luce di questa situazione - ha incalzato La Libellula -, considerato che a questi dati allarmanti non hanno fatto seguito le doverose quanto necessarie politiche di risanamento a tutela della salute e dell'ambiente, la Libellula ha fermamente rivolto due richieste concrete al presidente Baccelli, messe agli atti: un monitoraggio costante dell'aria nel comune di Barga, necessario come riferimento per l'osservanza degli obblighi normativi sui piani di risanamento ed una caratterizzazione di aria, acqua e suolo per la ricerca delle cause ambientali di tale condizione sanitaria".



"La Libellula - ha concluso - ribadisce la responsabilità delle amministrazioni pubbliche nella tutela della salute dei cittadini, e il diritto di questi ultimi di fare chiarezza sulle cause della compromissione della propria salute".