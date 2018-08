Al via uno studio sulla situazione sanitaria della Valle del Serchio

Altri articoli in Barga

giovedì, 9 agosto 2018, 14:12

La Lega Mediavalle e Garfagnana chiarisce la propria posizione sulla possibile realizzazione di un gassificatore a Fornaci di Barga come proposto dall'azienda Kme nel suo piano di rilancio presentato pubblicamente lunedì durant eil consiglio comunale al cinema Roma di Barga

giovedì, 9 agosto 2018, 09:07

Il movimento "La Libellula" interviene dopo il consiglio comunale sul piano di rilancio di Kme, tenutosi lunedì al cinema Roma di Barga, ribadendo la propria contrarietà al pirogassificatore ed auspicando un passo indietro dell'azienda affinché vagli ipotesi alternative

mercoledì, 8 agosto 2018, 15:32

Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Italy, interviene dopo il consiglio comunale di lunedì al cinema Roma di Barga per criticare il piano di rilancio proposto dall'azienda Kme di Fornaci e per invitare i cartari e il mondo politico a prendere posizione contro il pirogassificatore

mercoledì, 8 agosto 2018, 12:25

Si conclude giovedì 9 agosto in piazza Angelio (ore 21:30) il primo round di tre concerti in programma per il BargaJazz Festival 2018: dopo le prime visioni sui nostri palchi e gli ospiti internazionali, si torna a dare spazio a volti noti ed eccellenze locali con l'Alinari-Bianchi quintet

mercoledì, 8 agosto 2018, 12:11

Il segretario della Uilm Area nord Toscana, Giacomo Saisi, a poche ore di distanza dall'incontro di presentazione del progetto di Kme al cinema Roma di Barga e dopo il voto contrario sull'ipotesi di rilancio dello stabilimento tramite pirogassificatore da parte del consiglio comunale, traccia un bilancio degli ultimi 12 anni...

martedì, 7 agosto 2018, 16:44

Ogni contributo è veramente prezioso per l’associazione “Arca della Valle” e solo grazie alla collaborazione con altre realtà, riesce a creare una rete di solidarietà ed a realizzare iniziative per aiutare i nostri amici a quattro zampe in difficoltà