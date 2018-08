Barga



Andreotti replica alla Libellula: “Pubblico quello che penso e ci metto la faccia, non tutti lo fanno”

sabato, 18 agosto 2018, 17:06

"In conclusione, siamo certi che i cittadini della media valle e Garfagnana sapranno certamente giudicare loro stessi quali siano i loro interessi o meno e soprattutto scegliersi delle fonti autorevoli per farsi un’opinione: il futuro è di tutti e non abbiamo bisogno di alcun “Capitano” che ci indichi la via maestra".



Termina così il recente comunicato stampa del comitato contro il pirogassificatore La Libellula. Il riferimento non è ad un “capitano” qualsiasi, ma a Roberto Andreotti, alias “Capitan Futuro”. Immediata quindi la replica di Andreotti.



“Intanto - esordisce -, mettiamoci la faccia e io ce la metto sempre, mentre di altri non sai nemmeno con chi parli, e quando glielo chiedi, non rispondono!”.

“Per secondo - continua -, io ribadisco che il mio lavoro ed il mio impegno politico è a tutela degli interessi di tutti, e per fare gli interessi di tutti ho incontrato e parlato con tutti quelli che avevano interesse a farlo. Sul caso Kme i primi che sono andato ad ascoltare sono stati proprio quelli che oggi, invece di portare argomenti convincenti alle loro tesi, attaccano chi democraticamente la pensa diversa da loro. Poi ho parlato con tanta gente ai gazebo ai mercati, ho parlato e sentito il punto di vista dei tanti operai e delle loro famiglie, ho sentito diversi commercianti sul futuro economico della nostra valle, ed alcuni erano pure per la chiusura totale dello stabilimento; ho parlato con il sindacato che maggiormente rappresenta gli operai. L'altro, a cui ho fatto molti favori e pubblicato e diffuso comunicati, non ha nemmeno risposto alla richiesta. Ho parlato a più riprese con la ditta che ci ha aggiornato passo passo su di un iter verso il quale comunque, amministrativamente parlando, avremmo potuto far poco per opporci o favorirlo, visto che siamo in un territorio di comuni Pd, provincia Pd, regione Pd, dove il Pd quindi la fa da padrone, e se finora hanno avuto via libera è con il beneplacito di chi comanda, e ricordo invero senza alcun voto contrario in nessuna mozione presentata".



"Io ritengo - spiega Andreotti - che il progetto definitivo debba essere valutato da esperti del settore, come il mio partito ha, e se loro confermeranno le parole della dirigenza Kme, allora personalmente esprimerò parere positivo che poi dovrà essere ratificato democraticamente dal resto del direttivo di cui faccio parte”.

“Per terzo - prosegue il gestore del blog "Capitan Futuro" -, io pubblico i post ed i dati di chi me li invia, e li pubblico se sono in linea con il mio pensiero, visto che il blog "Capitan Futuro", seppur con diversi collaboratori, è espressione del mio pensiero. Ho pubblicato i post di Kme, ma non li ho scritti io, ed ho pubblicato i dati Arpat comprensivi di pro e contro, come citato nell'articolo dove mi hanno citato di cui nemmeno riporto il link, perché se cercano visibilità, come credo, con tristi e risibili provocazioni, non sarò certo io a dargliela... Se loro ritengono che i pareri Arpat non siano in linea con le bufale che mettono a giro, sono liberi di farlo; come la gente è libera di non credergli. Per quarto, sui dati di mortalità, i dati Asl non tornano con quelli forniti da Biggeri, ma per questo ci sarà un'altra occasione per parlarne a tempo debito. E poi, comunque, sarà la gente a giudicare, ed io il giudizio della gente non lo temo, tanto non ho nulla da guadagnarci e non cerco nessuna lucrosa poltrona, ma sto bene nella mia dignitosa povertà”.

“Per quinto - conclude Andreotti -, tutti a dirci che poi la gente non ci voterà... Beh, saranno liberissimi di non farlo, se vogliono che in Valle resti tutto com'è adesso, e comunque il progetto Kme, sarà approvato o bocciato in regione, e se sarà approvato, sarà meglio che la politica possa collaborare e controllare affinché sia tutelata la salute ed i posti di lavoro. Per sesto, ho voluto solo chiarire, e mi rivolgo alla gente, ma davvero credete che si possa ragionare intelligentemente con chi fa certi discorsi?”.