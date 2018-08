Barga



Attenti ai ponti!

sabato, 25 agosto 2018, 12:57

di loreno bertolacci

Ora tutti guardano ai ponti, sono tutti presi dalla preoccupazione e dalla paura e si domandano se il ponte che guardano reggerà o farà la tragica fine di quello di Genova.



Anche nella nostra zona la popolazione residente ha evidenziato varie criticità in ponti di modeste dimensioni, ma che possono ugualmente causare danni a cose e, soprattutto, a persone, forse in misura ridotta rispetto a Genova, ma pur sempre gravi.



La prima criticità è quella evidenziata dai cittadini di Barga relativa al ponte nuovo, meglio conosciuto come ponte Lombardini, sul parco Kennedy. In alcuni punti si sono verificate cadute di pezzi di calcestruzzo del ponte e i ferri di armatura sono scoperti e ammalorati. Questo preoccupa non poco chi ogni giorno vive transitando su quel ponte che attraversa il parco sottostante dove, spesso, si trovano persone.



Altra criticità riguarda gli impalcati costituiti da pilastri e travi di una parte in allargamento della carreggiata stradale del ponte sul rio dell’Orso in Castelvecchio Pascoli. Anche qui i ferri delle strutture sono ossidati ed ammalorati e parte del calcestruzzo di ricoprimento risulta caduta a terra. La folta vegetazione attorno a queste strutture evidenzia l’assenza di ordinaria manutenzione alle strutture, da tempo dimenticate da parte dell’amministrazione provinciale.



Nemmeno sopralluoghi sono stati fatti in quanto non si riescono a raggiungere alcune parti delle strutture. Si passa sopra le strade e viadotti, magari si asfalta un pezzo di strada senza considerare cosa c’è sotto. I cedimenti sono ancora più evidenti guardando le lesioni sul manto stradale trasversali al senso di marcia e quelli ancora più gravi longitudinali. Senza comunque addentrarsi difficili disquisizioni tecniche lo specchio degli interventi per la manutenzione delle nostre strade lo danno le zanelle stradali, oramai da anni occupate da una folta vegetazione spontanea che di fatto annulla qualsiasi deflusso delle acque meteoriche.



"Ma di questo passo dove vogliamo andare?" Si chiedono i cittadini. E la domanda che fanno al presidente della provincia Menesini è la seguente: "Quali tracciati segue nei suoi spostamenti e si è reso conto dello stato conservativo, meglio definibile di abbandono, del reticolo viabile?"



Altro problema è quello delle risorse. I sindaci dei comuni non hanno le risorse per tali interventi manutentivi. Con i cosiddetti “patti di stabilità” scellerati sono rimasti di fatto solo responsabili dei danni derivati dall’incuria delle strade e di tutto quanto è pubblico. Responsabili sì, poverini, ma senza soldi da poter investire. Magari qualcuno vorrebbe anche fare qualche cosa, ma se il governo centrale non manda le risorse come possono far fronte alle situazioni ordinarie e peggio ancora straordinarie come può essere la ristrutturazione di un ponte?



In questa difficile congiuntura economica l’unica speranza rimane quella di una nuova classe politica dirigente che affronti in modo ordinario le varie problematiche viabili con occhi più attenti. Affrontare ordinariamente i problemi spesso significa risparmiare su straordinarietà emergenziali come quella recente di Genova. Le strade sono sovente definite arterie di collegamento e, come nel corpo umano, invecchiano. Per questo hanno sempre più bisogno di cure, fino alla morte, che necessariamente sta a significare sostituzione e non rattoppo. Nulla è per sempre.



Invitiamo chiunque voglia segnalarci eventuali criticità a scriverci all'indirizzo: redazione@lagazzettadelserchio.it