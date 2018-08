Barga



BargaJazz 2018, i brani in concorso

domenica, 12 agosto 2018, 00:33

Selezionati i brani finalisti per il concorso internazionale di arrangiamento e composizione per orchestra jazz. Per la sezione A (arrangiamento) i concorrenti si sono confrontati quest'anno con le composizioni di Dizzy Gillespie ed hanno dovuto presentare arrangiamenti originali per orchestra jazz basati sulla sua musica. Sette i brani scelti per questa sezione che saranno eseguiti il 25 di agosto al Teatro dei Differenti dalla BargaJazz Orchestra diretta da Mario Raja con ospite il trombettista statunitense Jeremy Pelt: "Con Alma" di Ed Puddick; "Birks' Works" di David Berger; "Anthropology" di Luca Poletti; "Con Alma" di Roberto Rossi; "Things To Come" di Sara Montagni; "Con Alma" di Cristiano Calaresu; "Groovin High" di Lodovico Rinco.

Per la sezione B (composizioni originali) sono stati selezionati: "Pacific Palisades" di Filippo Minisola; "Ansium" di Antonello Sorrentino; "Shadow Self" di Tom Haines; "Dr Jeckill Mr Hide" di Riccardo Garcia Rubi; "The Pig Is Dancing" di Lorenzo Angifili; "My Bright Place" di Giuseppe Di Benedetto e "All The Things You Were" di di Damiano Pascarelli. I brani della sezione B saranno eseguiti il 24 agosto sempre al Teatro dei Differenti di Barga.

Vera protagonista del concorso è la BargaJazz Orchestra 2018 che affianca giovani musicisti all'esperienza di nomi di primo piano sulla scena nazionale. Ai sax Nico Gori, Rossano Emili, Renzo Telloli, Dimitri Grechi Espinoza, Alessandro Rizzardi, alle trombe Andrea Tofanelli, Alessio Bianchi, Federico Trufelli, Andrea Guzzoletti, ai tromboni Nicolao Valiensi, Marcello Angeli, Silvio Bernardi, Davide Guidi, alla chitarra Giancarlo Bianchetti al contrabbasso Paolo Ghetti, al pianoforte Stefano Onorati al vibrafono Luca Gusella e alla batteria Stefano Paolini.

Dopo l'anteprima del 7, 8 e 9 agosto Il festival, riprenderà il 17 agosto con Gegé Telesforo & Dario Deidda Trio, mentre il 18 sarà la volta del Nico Gori Swing 10tet per una serata tutta da ascoltare e da ballare.

Domenica 19 agosto dalle ore 17 torna Barga IN Jazz, l'appuntamento più atteso dell'estate barghigiana che darà il via al gran finale, con le serate di Jazz for Dinner (21 agosto), i due concerti al conservatorio di Santa Elisabetta (Pietro Tonolo/Paolo Birro il 22, Antonello Salis/Riccardo Fassi il 23) preceduti dall'improvvisazione con i danzatori dell'associazione ALDES accompagnati dalla chitarra di Giancarlo Bianchetti (il 22) e dall'Euphonium e dal Saxhorn di Nicolao Valiensi (il 23) ed infine il XXX Concorso di Composizione e Arrangiamento per Orchestra Jazz al teatro dei Differenti il 24 e il 25 agosto.

Info e prenotazioni: info@bargajazz.it; TEL 0583723860.