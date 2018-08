Barga



BargaJazz Festival si sposta al conservatorio Santa Elisabetta

martedì, 21 agosto 2018, 16:46

In attesa del XXX Concorso di Composizione e Arrangiamento che si terrà al teatro dei Differenti nel fine settimana del 24 e 25 agosto, il BargaJazz Festival si sposta al conservatorio di Santa Elisabetta per due esibizioni di altissimo livello, precedute da una performance all'insegna della libera improvvisazione tra musica e danza grazie alla collaborazione con ALDES, una delle novità dell'edizione 2018 della rassegna barghigiana.



Mercoledì 22 agosto (ore 21:30) saranno in scena il sax di Pietro Tonolo ed il pianoforte di Paolo Birro; prima di loro, danzeranno Ilenia Romano e Giselda Ranieri al suono della chitarra di Giancarlo Bianchetti.



Pietro Tonolo è uno dei più importanti sassofonisti europei, oltre che frequentatori di lunga data di BargaJazz. Il duetto con Paolo Birro al pianoforte, altro nome di spicco del jazz tricolore, è un connubio consolidato ormai da anni, come testimoniato ad esempio dal loro splendido album Autunno, uscito nel 2001.



Giovedì 23 agosto (sempre alle 21:30) sarà invece il turno della fisarmonica di Antonello Salis e del pianoforte di Riccardo Fassi, preceduti dai danzatori Alessandra Moretti e Mariano Nieddu accompagnati da eufonio e saxhorn di Nicolao Valiensi, altra presenza fissa del BargaJazz Festival al quale ha preso parte fin dalla prima edizione.



Con più di venti di album all'attivo come leader o come compositore, senza contare le collaborazioni di prestigio con altri musicisti, Riccardo Fassi è uno dei nomi di spicco dei tastieristi jazz italiani, sia sul pianoforte che sugli strumenti elettronici. La collaborazione con l'altrettanto noto pianista e fisarmonicista Antonello Salis va avanti dal oltre trent'anni, all'insegna della più libera improvvisazione, del dialogo e anche dell'ironia.



Nel fine settimana, come detto in apertura, spazio al XXX Concorso di Composizione e Arrangiamento BargaJazz con le composizioni originali e gli arrangiamenti su brani di Dizzy Gillespie eseguiti dalla BargaJazz Orchestra diretta da Mario Raja il 24 e il 25 agosto (ore 21:30). Ospite d'eccezione per l'ultima serata, il trombettista Jeremy Pelt.