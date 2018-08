Barga : fornaci di barga



De Martin (Garfagnana Ti Voglio Bene): "Pirogassificatore, utile per ambizioni politiche e interessi economici"

mercoledì, 29 agosto 2018, 15:29

"Pirogassificatore a Fornaci di Barga? Utile unicamente alle ambizioni politiche di alcuni scellerati ed agli interessi economici della Kme". Così Francesca De Martin, presidente della libera associazione di cittadini “Garfagnana Ti Voglio Bene”, timbra le prese di posizioni dei promotori alla realizzazione dell’impianto previsto nel piano di rilancio dell'azienda.

"Non intendo entrare in tecnicismi che non mi competono - prosegue la De Martin - ma subdola, o quantomeno grottesca, è la volontà di non voler anteporre l’aspetto sanitario e conseguenti valutazioni a qualsivoglia progetto a divenire. E’ noto infatti che fra i tanti soggetti inquinanti che interessano il nostro territorio troviamo abbondanza di particelle di PM10 che risultano essere emesse principalmente dai processi di combustione domestica ed industriale e dal trasporto stradale. E’ un documento inequivocabile, infatti, la delibera di giunta regionale del 21.12.2001 n.1406 che prende atto della valutazione della qualità dell’aria ambiente ed adozione della classificazione del territorio regionale, dove nell’appendice 2, i comuni di Bagni di Lucca e Barga risultano in classificazione “D” con la più alta criticità di inquinamento da particellato fine PM10 rispetto a tutti gli altri comuni della provincia, fatta eccezione per Lucca e Viareggio, eguagliando, per poi superare, il valore limite previsto con ben 60 microgrammi per metro cubo. A supporto di ciò visto che l’orografia del territorio e’ la stessa da migliaia di anni, significativi gli studi del professor Biggeri, che dimostrano tassi di mortalità superiori alla media regionale non solo per le malattie respiratorie, ma anche per un preoccupante incremento delle patologie cardiocircolatorie e tumorali".

"So bene - precisa Francesca De Martin - che tale delibera può essere stata superata da altri testi e diversi metodi di campionatura della qualità dell’aria, ma certo è che la proporzione di un dato espresso in microgrammi, difficilmente può essere inteso in altro modo. Mi chiedo infatti con quali criteri il susseguirsi delle giunte comunali di Barga, nessuna esclusa, non si siano mai minimamente preoccupate, a decorrere dalla fine degli anni novanta, di richiedere l’istallazione di una centralina fissa o mobile che sia atta al monitoraggio H24 della qualità dell’aria per poi, tramite Arpat, riceverne i dati certificati. Come se non bastasse, allineato ai vertici aziendali della Kme e pertanto dicotomico alle nostri tesi, incalza l’impietoso apporto parascientifico di un meglio noto “Capitan Futuro”, lo StarTrek della Galassia del pressappochismo con aspirazione oltretutto ad importanti incarichi politici. Da presidente dell’associazione qualcosa mi suggerisce che Barga possa diventare una sorta di zona franca per accogliere presidi industriali. Le esperienze dell’impianto Alce a Fornoli, dell’impianto di bricchettaggio a Gallicano e della bocciatura dell’impianto di carbonizzazione a Capannori, ci inducono alla cautela e ci inducono a pensare che non ci sia una precisa volontà di prendere posizioni veramente nette, quali il "no a prescindere“, da parte dell’attuale amministrazione comunale barghigiana contro il pirogassificatore".

A questo punto va giù duro la De Martin, con una doverosa premessa: "I comuni di Barga e Bagni di Lucca, incredibilmente, non furono trascritti nelle “aree soggette al risanamento della qualità dell’aria “ come da DPR 1406 del 21.12.2001, ed altrettanto incredibilmente alcuni anni prima, proprio a Barga, ci furono proteste contro l’istallazione di una centralina di rilevamento fissa per la quale alla fine non ci fu modo di trovarne adeguata ubicazione. In quel periodo il presidente della provincia Enrico Grabau, fra il 1994 e 1997, più volte invitò l’amministrazione barghigiana a indicare tempestivamente un'area “confacente”, ma niente; e da allora fino ad oggi, dopo 20 anni, ancora niente. Anzi, a chiarire le criticità ambientali che tutte queste stranezze hanno comportato, ci pensa un documento del comune di Bagni di Lucca, con data 28 novembre 2013, che ci apre un mondo: "A distanza di 12 anni il comune di Bagni di Lucca impugna il DGR 1406 del 2001 e chiede a mezzo PEC, con oggetto “Inquinamento atmosferico della lucchesia, di Bagni di Lucca e Barga, di essere inserito nel programma regionale sulla qualità dell’aria ambiente e che il comune sia giustamente classificato in zona “D” con l’applicazione immediata di tutte le tutele che ne scaturiscono. Con oggetto “ Inquinamento atmosferico della lucchesia, di Bagni di Lucca e Barga. “

Sulla questione interviene quindi Paolo Riani, responsabile di “Garfagnana Ti Voglio Bene “ per il comune di Bagni di Lucca: “I dati Arpat di fine 2012, riferendomi soprattutto a Fornoli, evidenziarono gravissimi indici di inquinamento atmosferico nonostante l’area fosse già interamente metanizzata. A seguito di ciò il comune richiese dalla regione l’applicazione delle tutele previste".

Alla luce di ciò, la De Martin pone una domanda all’attuale sindaco di Barga Marco Bonini: “Sindaco, lei è il diretto responsabile della salute pubblica dei suoi cittadini. Se veramente è intenzionato a dare forfait alla questione pirogassificatore, lasciando da parte il politichese e senza nascondersi dietro troppi giri di parole, ponga il comune da lei amministrato nella stessa identica condizione di fare esattamente ciò che il comune di Bagni Di Lucca ha fatto nel 2013. Sindaco dichiari che il comune di Barga sia giustamente classificato in zona “D” richiedendo pertanto l’adesione al DPR 1406 con effetto immediato di tutte le tutele che ne scaturirebbero".