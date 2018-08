Barga



Frattura nella minoranza, Mastronaldi si dimette e fonda un nuovo gruppo: "Non un punto di arrivo, ma di partenza"

venerdì, 17 agosto 2018, 16:27

di andrea cosimini

Colpo di scena. Ad otto mesi circa dalle elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale di Barga, il consigliere di minoranza Luca Mastronaldi si è dimesso dal proprio gruppo consiliare, "Con Sereni per un nuovo inizio" (capogruppo Umberto Sereni), per fondarne uno nuovo, denominato "Barga in Movimento", con cui concluderà, presumibilmente, in solitaria il proprio mandato.



L'annuncio è arrivato poche ore fa, con una breve nota, rilasciata a mezzo stampa: "In data odierna - ha scritto il consigliere - ho dato le dimissioni dal gruppo consiliare Con Sereni per un nuovo inizio. Il nuovo gruppo è denominato Mastronaldi Barga in movimento".



Le dimissioni hanno fatto subito parlare perché presentate a distanza di poco più di dieci giorni dal partecipatissimo consiglio comunale al cinema Roma di Barga, sul piano di rilancio dell'azienda Kme, in cui il consigliere di minoranza, a differenza del proprio capogruppo, ha fatto trasparire, nel suo intervento, una linea ben più intransigente sul progetto "pirogassificatore".



"Nulla di personale contro Sereni - ha messo le mani avanti Mastronaldi - per il quale resta immutata la mia stima. A livello politico però ci sono state scelte che non ho condiviso. Dimettersi proprio a ridosso delle prossime elezioni amministrative può sembrare una mossa assurda, ma l'ho fatto perché voglio concludere il mandato in tranquillità sapendo di poter mettere sempre la faccia sulle mie scelte. Con la mia decisione, comunque, non voglio danneggiare nessuno e rispetto le posizioni altrui".



La nascita del nuovo gruppo smuove anche lo scacchiere in vista delle prossime elezioni amministrative. "Barga in movimento - ha confermato Mastronaldi - non è un punto di arrivo, ma casomai un possibile punto di partenza. Non è detto che da qui non passa nascere infatti qualcosa di politico. Sinceramente, dopo dieci anni da consigliere, valutavo il mio percorso alla conclusione. Vedendo come si stanno sviluppando le cose con le altre forze politiche, però, mi sono reso conto che, forse, è meglio ripensarci".



Il consigliere ha quindi lanciato la sfida: "Sul pirogassificatore - ha concluso - la mia posizione contraria è sempre stata chiara sin dall'inizio. Anche perché ritengo che su certe questioni non ci si possa muovere sulla salute della gente. Dopo 15 anni che faccio politica, è bene che si capisca che non sono qui a fare lo spettatore pagante verso altre forze politiche".