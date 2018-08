Barga : fornaci di barga



Fuori i nomi!

martedì, 21 agosto 2018, 14:16

di loreno bertolacci

Sarebbero già oltre 500 quelli che hanno sottoscritto l’appello “Fuori i Nomi!” che è stato lanciato sull’onda del nostro articolo sugli “Incontri ravvicinati del Terzo tipo”. Al centro dell’appello sta la volontà di fare chiarezza su un episodio oscuro che ha intorbidato la vicenda del pirogassificatore della Kme. All’oscuro episodio aveva fatto riferimento per primo il presidente dell’Asbuc Feniello che sollecitava il sindaco Bonini a fare chiarezza su cosa sarebbe avvenuto a Firenze durante un incontro al quale sarebbero stati presenti oltre al primo cittadino di Barga ed al presidente regionale Rossi due autorevoli esponenti del PD ed un alto dirigente della Kme ed è su questi che si sono sviluppate illazioni di ogni genere che hanno finito per alimentare la curiosità dei cittadini.

Nell’appello che circola per il comune di Barga si chiede al sindaco di dare comunicazione dell’incontro, di riferire da chi era stato convocato, di dire quale fosse l’effettivo oggetto del meeting e soprattutto di rivelare i nomi dei presenti, esigenza questa anche nell’interesse degli esponenti del PD che si vedono sospettati di comportamenti opachi. Come è facile immaginare rimanendo tutto oscuro la gente si inventa i nomi, li mette in circolazione e finisce per danneggiare l’immagine dei dirigenti del Pd, tutti accomunati nel sospetto e nel dubbio. Anche per tutelare il loro credito, dice l’appello, è il caso di fare chiarezza, raccontando per filo e per segno come sono andate le cose e cosa si è detto in quella riunione.

Per una questione tanto delicata come lo è quella del progetto del pirogassificatore Kme è giusto e necessario che non ci siano zone d’ombra e che la cittadinanza sia messa al corrente di ogni aspetto della faccenda che prende sempre più preoccupanti risvolti di polemica politica.