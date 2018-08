Barga



Haber e l'ensemble "Le Muse" incantano la platea di Casa Pascoli

sabato, 11 agosto 2018, 15:19

di annalisa ercolini

Un ricco parterre appassionato di poesia e musica ha celebrato il 10 agosto a Castelvecchio Pascoli, la serata omaggio a Giovanni Pascoli e alla cultura dei popoli della terra. L’edizione di quest’anno era dedicata ai 50 anni dell’Associazione Lucchesi nel Mondo. Teatro sublime il giardino di Casa Pascoli dove il connubio poesia e musica ha incantato la platea. La logistica era studiata bene grazie alla regia dell’impeccabile Alessandro Bertolucci e alla direzione artistica attenta e perfetta del maestro Luigi Roni. Il presentatore della serata Luca Scarlini ha contribuito a rendere emozionante ogni rappresentazione arricchendo con particolari, spesso inediti, le performance.

Il palco, collocato nel giardino della tenuta, ha ospitato per tutta la serata l’ensemble Le muse, un gruppo tutto al femminile, diretto dal maestro Andrea Albertini. Hanno accompagnato il tenore Alessandro Fantoni, il baritono Marzio Giossi e il basso Matteo Peirone, eseguendo musiche di Puccini, Verdi, Giordano e Bizet. Di lato al gruppo, l’attore regista Alessandro Haber seduto a un tavolo che si alternava a leggere le poesie di Pascoli e a fumare sigarette gustandosi lo scenario come un normale spettatore.

La voce graffiata dal fumo che modulava magistralmente in base alla lettura e il gesto aggraziato di far volar via i fogli con le poesie hanno ammutolito la platea. Il momento più toccante è stato quando Haber, durante la poesia "Il ritorno delle Bestie", dai Canti di Castelvecchio, si è cimentato nella lettura in coppia con una bambina nell’ambito del progetto “Doppio Sorriso”. Il progetto come ha ricordato il regista Bertolucci: “Nasce dalla necessità di svolgere attività ludico/formative per i pazienti pediatrici attraverso l’utilizzo del doppiaggio.”

Soddisfatti gli organizzatori, la Fondazione Pascoli con il presidente Alessandro Adami, la Misericordia di Castelvecchio Pascoli, l’Associazione Lucchesi nel Mondo con la presidente Ilaria Del Bianco e il sindaco di Barga Marco Bonini.

Il finale emozionante con le parole di gratitudine di un attore del calibro di Haber: “Vi abbraccio tutti è stata una bellissima serata.”