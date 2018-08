Barga : castelvecchio pascoli



Incendio boschivo al Ciocco, piccola ripresa delle fiamme

martedì, 28 agosto 2018, 19:38

di andrea cosimini

Si tratta del secondo episodio a distanza di pochi giorni. Questa volta, però, l'incendio ha interessato un'area più vasta. Protagonista, ancora una volta, la zona boschiva nei pressi della tenuta del Ciocco, a Castelvecchio Pascoli.



Le fiamme sono divampate intorno alle 16 di ieri (martedì 28 agosto) e, subito, la segnalazione è arrivata al Cop Aib di Lucca, il centro operativo provinciale antincendio boschivo. La chiamata è stata poi rigirata al d.o., direttore delle operazioni, competente per quanto riguarda la Mediavalle del Serchio, facente riferimento all'Unione dei comuni, che si è diretto sul posto per una prima verifica.



Una volta constatata l'entità dell'incendio, il d.o. ha attivato immediatamente una squadra a terra dell'antincendio regionale, formata da tre operatori, coadiuvata da un elicottero. L'intervento di spegnimento delle fiamme è durato per circa tre ore ed è terminato, più o meno, alle 19. Dopodiché sono iniziate le operazioni di bonifica.



L'area interessata dalle fiamme non è stata tanto estesa. Si tratta di una superficie complessiva di 1.700 metri/quadri. Le operazioni di spegnimento sono risultate comunque complicate a causa, soprattutto, dalla tipologia del sottosuolo e delle piante che hanno bruciato. Ha preso fuoco infatti un bosco di pino marittino, composto da piante resinose, non proprio usuali dalle nostre parti. In più l'area incendiata è risultata particolarmente abbandonata, per cui, anche le operazioni di bonifica hanno sottratto un po' di tempo agli operatori.



Non risultano danni a persone, oggetti o abitazioni. Anche se la casa più vicina si trovava ad appena 50-100 metri di distanza dall'incendio. Non è stato comunque necessario l'intervento a presidio dei vigili del fuoco in quanto le fiamme sono divampate al di sopra dell'abitazione e tendevano a salire.



Sul posto, per le indagini, si sono recati i carabinieri forestali. Ancora è presto per risalire agli autori e, quindi, alle cause dell'incendio. Si sospetta, comunque, che possa trattarsi di un atto doloso.



Stamani c'è stata una piccola ripresa delle fiamme durante le operazioni di bonifica del personale dell'Unione dei Comuni.