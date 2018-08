Barga



"Jazz Dinner" nelle piazze del centro storico di Barga

lunedì, 20 agosto 2018, 18:01

Martedì 21 agosto Jazz in tavola a Barga secondo la formula collaudata del "Jazz for dinner": tre piazze del centro storico dove cenare e trascorrere la serata in compagnia, altrettanti gruppi da ascoltare.



In Piazza Angelio, la piazza centrale del castello, in collaborazione con L'Osteria, si esibirà l'Arcadia Trio con Leonardo Radicchi al sax, Ferdinando Romano al Contrabbasso e Giovanni Paolo Liguori alla batteria. Nella Piazza Salvo Salvi (piazza del Comune), tra l'antica "bottega" Da Aristo ed il Caffè Capretz debutterà il trio della giovane chitarrista Francesca Fattori accompagnata da Renato Marcianò al basso e Andrea Melani alla batteria.



Accanto al nuovissimo ristorante Giro di Boa in Piazza del Sargentone potremo invece ascoltare la voce di Sara Maghelli accompagnata dal pianoforte di Andrea Garibaldi.



Il Barga Jazz Festival proseguirà nei prossimi giorni con due concerti nel chiostro del conservatorio di Santa Elisabetta (Pietro Tonolo/Paolo Birro il 22, Antonello Salis/Riccardo Fassi il 23) preceduti da libere improvvisazioni tra musica e danza con i danzatori dell'associazione ALDES Ilenia Romano e Gieselda Ranieriaccompagnati dalla chitarra di Giancarlo Bianchetti il 22 ed i danzatori Alessandra Moretti e Mariano Nieddu con il contrappunto dell'Euphonium di Nicolao Valiensi il 23.



Venerdì 24 e sabato 25 gran finale al teatro dei Differenti con il XXX Concorso di Composizione e Arrangiamento per Orchestra Jazz che vedrà protagonista la BargaJazz Orchestra diretta dal Maestro Mario Raja con ospite il trombettista statunitense Jeremy Pelt.